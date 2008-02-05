Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Digital High Pass (KGHP) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3739
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: newdigital
Индикатор Digital High Pass (KGHP).
Индикатор Digital High Pass (KGHP).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7826
Trend Me Leave Me
Советник Trend Me Leave Me.r_Gator
Незамысловатая альтернатива Alligator'у.
Large Time Frame
Индикатор LargeTimeFrame. Строит на графике свечи старшего таймфрейма.Loco
Индикатор Loco.