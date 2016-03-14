Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
DayImpulseOverlay - Indikator für den MetaTrader 4
Urheber: DriverDan, basierend auf dem Original von Tartan auf den unten stehenden Link
Der Indikator zeigt die Prognose für 12 bars vorwärts.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7511
