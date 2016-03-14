CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DayImpulseOverlay - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
846
Rating:
(10)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: DriverDan, basierend auf dem Original von Tartan auf den unten stehenden Link

Der Indikator zeigt die Prognose für 12 bars vorwärts.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7511

Critical Points Critical Points

Indikator Kritische Punkte.

Gimmebar Gimmebar

Индикатор Gimmebar.

DEMA_RLH DEMA_RLH

Indikator DEMA RLH.

DialyPivot DialyPivot

Indikator Dialy Pivot.