Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
DayImpulseOverlay - indicador para MetaTrader 4
Autor: DriverDan, baseado no original pelo Tartan no link abaixo
O indicador exibe a previsão para as 12 barras futuras.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7511
