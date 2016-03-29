CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DayImpulseOverlay - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
903
Avaliação:
(10)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: DriverDan, baseado no original pelo Tartan no link abaixo

O indicador exibe a previsão para as 12 barras futuras.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7511

Critical Points Critical Points

Indicador Critical Points.

Gimmebar Gimmebar

Indicador Gimmebar.

DEMA_RLH DEMA_RLH

Indicador DEMA RLH.

DialyPivot DialyPivot

Indicador Dialy Pivot.