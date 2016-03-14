Der Indikator zeigt den Beginn und das Ende einer horizontalen Bewegung an.

Indikator Full Bar w Spread Shadow.

Es ist ein Quellcode von winwin 2007 - einer der Führer der ATC 2007. Es funktioniert nur mit der Verbreitung 2. Es wird geschlossen, nachdem der Mindestgewinn gewonnen wurde, darum sind Stop Loss und Take Profit Ebenen eines Brokerage-Unternehmens kein Problem.