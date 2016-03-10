無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
FractalAMA - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 783
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
制作者: MrPip
インディケータFractal AMA
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7462
