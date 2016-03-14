CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

AV - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
666
Rating:
(1)
Veröffentlicht:
AV.mq4 (3.44 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Mistral

AV Indikator.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7446

AFStar AFStar

Indikator AFStar

CADX CADX

Indikator CADX

Ask Shadow Ask Shadow

Indikator Ask Shadow

Z-Score Calculation Z-Score Calculation

Die Bibliothek hilft Berechnungen von Max, Min, universal Mittelwert, Standardabweichung , Schiefe Kurtosis, und Z-Score, im Array zu organisieren.