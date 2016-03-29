Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
AV - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 639
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Mistral
Indicador AV.
Indicador AV.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7446
Ask Shadow
Indicador Ask ShadowCálculo Z-Score
A biblioteca ajuda a organizar os cálculos de Max, Min, média universal, desvio padrão, assimetria, curtose, e Z-score, no array de dados.