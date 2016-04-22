Das ZZ_All Quotings 0-0050 Skript ist konzipiert für das Herunterladen von historischen Kursen für alle Währungspaare, Metalle, bekannte Indizes, CFD und für die Kontrolle von "Löchern" in den zurückliegenden Daten.

Eine einfache Funktion, die eine Liste der verfügbaren Währungspaar-Symbole erstellt.