FX-CHAOS - Indikator für den MetaTrader 4

Indikatoren für die "Chaos" - Handelssystem, beschrieben im dritten Buch von Bill Williams (Bill Williams und Justin Williams. Trading-Chaos - Second Edition). Die Indikatoren, INDIKATOR BESCHREIBUNG und die LOT-GRÖSSEN MANAGEMENT TABELLE sind in der angehängten Datei.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7115

