Es gibt eine frustrierende Einschränkung bei der Option Indikator-Strategietester, da sie eine visuelle Backtest-Simulation nur für einen Indikator ermöglicht.

Die Lösung besteht darin, ein System zum Laden von Indikatoren zu erstellen und die Option Expert Advisor Strategy Tester mit ausgewähltem visuellen Modus zu verwenden.

Mit diesem System können Sie bis zu vier Indikatoren gleichzeitig testen, um zu sehen, wie ein Indikator im Vergleich zu einem anderen Indikator in der Strategie abschneidet, und um visuell zu sehen, wie die Strategie funktioniert.

Vier Indikatoren, die in der Software enthalten sind, werden als Standard-Inputs verwendet, und die Software versteht diese Pfade automatisch. Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Indikatoren testen und auch benutzerdefinierte Pfade verwenden.



