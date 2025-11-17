und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Indicator loader for strategy testing - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 21
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Es gibt eine frustrierende Einschränkung bei der Option Indikator-Strategietester, da sie eine visuelle Backtest-Simulation nur für einen Indikator ermöglicht.
Die Lösung besteht darin, ein System zum Laden von Indikatoren zu erstellen und die Option Expert Advisor Strategy Tester mit ausgewähltem visuellen Modus zu verwenden.
Mit diesem System können Sie bis zu vier Indikatoren gleichzeitig testen, um zu sehen, wie ein Indikator im Vergleich zu einem anderen Indikator in der Strategie abschneidet, und um visuell zu sehen, wie die Strategie funktioniert.
Vier Indikatoren, die in der Software enthalten sind, werden als Standard-Inputs verwendet, und die Software versteht diese Pfade automatisch. Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Indikatoren testen und auch benutzerdefinierte Pfade verwenden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/64995
Es handelt sich um den klassischen Zickzackkurs mit einer Zeitrahmeneingabe, um einen HTF-Zickzackkurs auf einem LTF-Chart anzuzeigen.Consolidation
Dieser Indikator berechnet die Anzahl der Bewegungen in eine Richtung im ausgewählten Zeitraum.
Dieses Skript hilft Händlern, die Verteilung und Breite von Candlesticks über einen bestimmten Zeitraum zu verstehen, was bei Handelsentscheidungen nützlich sein kann, z. B. bei der Wahl von Take Profit oder Stop Loss auf der Grundlage historischer Werte.Counter Attack Candlestick
Gegenangriffs-Candlestick-Muster