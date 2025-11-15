und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Candle Analysis Report - Skript für den MetaTrader 5
Dieses Skript dient zur Durchführung von Kerzenanalysen:
- Abruf von Daten: Das Skript ruft die Eröffnungs-, Schluss-, Höchst- und Tiefstkurse der Kerzen für das Finanzinstrument ab, für das es ausgeführt wird.
- Kerzen-Kategorisierung: Es kategorisiert jede Kerze als "bullish", "bearish" oder "neutral", basierend auf dem Verhältnis zwischen ihrem Schluss- und Eröffnungskurs.
- Amplitudenberechnung: Es berechnet die Amplitude jeder Kerze (Differenz zwischen Höchst- und Tiefstkurs) und ermittelt die durchschnittlichen Amplituden für Hausse- und Baisse-Kerzen.
- Identifizierung signifikanter Kerzen: Es identifiziert die 5 signifikantesten Kerzen (höchste Amplitude) sowohl für bullische als auch für bearische Kerzen.
- Erstellung von Berichten: Es wird ein Bericht erstellt, der die Anzahl der bullischen, bearischen und neutralen Kerzen sowie die durchschnittlichen Amplituden und die signifikantesten Kerzen enthält.
- Chart-Kommentar: Es zeigt den generierten Bericht als Kommentar im Chart des Finanzinstruments an, so dass der Benutzer die durchgeführte Analyse leicht nachvollziehen kann.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Skript den Händlern hilft, die Verteilung und den Bereich der Kerzen in einem bestimmten Zeitraum zu verstehen, was nützlich sein kann, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, wie z.B. die Bestimmung der Take Profit- oder Stop Loss-Levels auf der Grundlage des Zeitrahmens oder eines bestimmten Symbols.
