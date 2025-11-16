Dieser Indikator berechnet die Anzahl der Bewegungen in eine Richtung im ausgewählten Zeitraum.

Dieses Skript hilft Händlern, die Verteilung und den Bereich der Kerzen in einem bestimmten Zeitraum zu verstehen, was für Handelsentscheidungen nützlich sein kann, z. B. um zu bestimmen, welche historischen Werte für Take Profit oder Stop Loss zu verwenden sind.