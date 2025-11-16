und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Zigzag Custom Timeframe - Indikator für den MetaTrader 5
Es handelt sich hierbei um den klassischen Zickzack-Kurs mit einer Zeitrahmeneingabe, so dass Sie den Zickzack-Kurs mit höherem Zeitrahmen in einem Diagramm mit niedrigerem Zeitrahmen sehen können. Nicht mehr und nicht weniger.
v1.01 hochgeladen, die der Einfachheit halber den aktuellen Zeitrahmen verarbeitet und den Zickzack im Einzelzeitrahmenmodus konstruiert, wenn der Benutzer "aktuell" in der Zeitrahmeneingabe auswählt
