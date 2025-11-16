CodeBaseKategorien
Indikatoren

Zigzag Custom Timeframe - Indikator für den MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Veröffentlicht:
Es handelt sich hierbei um den klassischen Zickzack-Kurs mit einer Zeitrahmeneingabe, so dass Sie den Zickzack-Kurs mit höherem Zeitrahmen in einem Diagramm mit niedrigerem Zeitrahmen sehen können. Nicht mehr und nicht weniger.


H1 Zickzack auf der M5-Karte


Bearbeiten:

v1.01 hochgeladen, die der Einfachheit halber den aktuellen Zeitrahmen verarbeitet und den Zickzack im Einzelzeitrahmenmodus konstruiert, wenn der Benutzer "aktuell" in der Zeitrahmeneingabe auswählt


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/64951

