Это просто классический зигзаг перерисовки, но с вводом таймфрейма, так что вы можете увидеть зигзаг более высокого таймфрейма на графике более низкого таймфрейма. Ничего больше, ничего меньше.









Редактировать:



Выложена версия 1.01, которая для удобства будет обрабатывать текущий таймфрейм и строить зигзаг в режиме одного таймфрейма, если пользователь выберет "текущий" во входе таймфрейма



