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Индикаторы

Zigzag Custom Timeframe - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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(5)
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Это просто классический зигзаг перерисовки, но с вводом таймфрейма, так что вы можете увидеть зигзаг более высокого таймфрейма на графике более низкого таймфрейма. Ничего больше, ничего меньше.


Зигзаг H1 на графике M5


Редактировать:

Выложена версия 1.01, которая для удобства будет обрабатывать текущий таймфрейм и строить зигзаг в режиме одного таймфрейма, если пользователь выберет "текущий" во входе таймфрейма


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64951

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