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Zigzag Custom Timeframe - индикатор для MetaTrader 5
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Это просто классический зигзаг перерисовки, но с вводом таймфрейма, так что вы можете увидеть зигзаг более высокого таймфрейма на графике более низкого таймфрейма. Ничего больше, ничего меньше.
Редактировать:
Выложена версия 1.01, которая для удобства будет обрабатывать текущий таймфрейм и строить зигзаг в режиме одного таймфрейма, если пользователь выберет "текущий" во входе таймфрейма
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64951
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