Candlestick-Analyse-Bericht - Skript für den MetaTrader 5
Dieses Skript ist für die Candlestick-Analyse konzipiert:
- Datenabruf: Das Skript ruft die Eröffnungs-, Schluss-, Höchst- und Tiefstkurse der Candlesticks des Finanzinstruments ab, auf dem es ausgeführt wird.
- Candlestick-Kategorisierung: Klassifiziert jeden Candlestick als bullish, bearish oder neutral entsprechend dem Verhältnis zwischen seinem Eröffnungs- und Schlusskurs.
- Amplitudenberechnung: Berechnet die Amplitude jeder Kerze (Differenz zwischen Höchst- und Tiefstkurs) und berechnet die durchschnittlichen Amplituden für bullishe und bearishe Candlesticks.
- Hervorhebung von Candlesticks: Identifiziert die 5 wichtigsten Candlesticks (höchste Amplitude) sowohl für bullische als auch für bearische Candlesticks.
- Berichtserstellung: Erstellt einen Bericht, der die Anzahl der bullischen, bearischen und neutralen Candlesticks sowie die durchschnittlichen Amplituden und die bedeutendsten Candlesticks enthält.
- Chart-Kommentar: Zeigt den erstellten Bericht als Kommentar im Chart des Finanzinstruments an, so dass der Benutzer die durchgeführte Analyse leicht nachvollziehen kann.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Skript den Händlern hilft, die Verteilung und Amplitude der Kerzen in einem bestimmten Zeitraum zu verstehen, was nützlich sein kann, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, wie z. B. den Take Profit oder Stop Loss, der je nach Zeitrahmen oder spezifischem Symbol zu verwenden ist.
