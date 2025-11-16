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Zigzag Custom Timeframe - MetaTrader 5脚本

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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这只是经典的 "之 "字形重绘，但输入了时间框架，因此您可以在较低时间框架的图表上查看较高时间框架的 "之 "字形。仅此而已。


M5 图表上的 H1 之字形


编辑：

为方便起见，上传了 v1.01，如果用户在时间框架输入中选择 "当前"，则将处理当前时间框架并在单时间框架模式下构建之字形。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64951

Consolidation Consolidation

该指标计算选定时段内的单向运动计数。

Candle Analysis Report Candle Analysis Report

该脚本可帮助交易者了解特定时间段内蜡烛图的分布和范围，有助于做出交易决策，例如确定止盈或止损使用的历史值。

Indicator loader for strategy testing Indicator loader for strategy testing

在策略测试仪中同时测试多达四个指标的系统

蜡烛图分析报告 蜡烛图分析报告

该脚本可帮助交易者了解特定时期内蜡烛图的分布和广度，从而有助于做出交易决策，例如根据历史价值选择止盈或止损。