这只是经典的 "之 "字形重绘，但输入了时间框架，因此您可以在较低时间框架的图表上查看较高时间框架的 "之 "字形。仅此而已。









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为方便起见，上传了 v1.01，如果用户在时间框架输入中选择 "当前"，则将处理当前时间框架并在单时间框架模式下构建之字形。



