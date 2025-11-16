请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Zigzag Custom Timeframe - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 661
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这只是经典的 "之 "字形重绘，但输入了时间框架，因此您可以在较低时间框架的图表上查看较高时间框架的 "之 "字形。仅此而已。
编辑：
为方便起见，上传了 v1.01，如果用户在时间框架输入中选择 "当前"，则将处理当前时间框架并在单时间框架模式下构建之字形。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64951
Consolidation
该指标计算选定时段内的单向运动计数。Candle Analysis Report
该脚本可帮助交易者了解特定时间段内蜡烛图的分布和范围，有助于做出交易决策，例如确定止盈或止损使用的历史值。
Indicator loader for strategy testing
在策略测试仪中同时测试多达四个指标的系统蜡烛图分析报告
该脚本可帮助交易者了解特定时期内蜡烛图的分布和广度，从而有助于做出交易决策，例如根据历史价值选择止盈或止损。