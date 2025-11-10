这是另一种 OHLC 烛台图，它可以找到每条烛线上的最高卖出价和最低买入价。它使用蜡烛图的最高价来记录该柱的最高卖出价（顶部灯芯），使用蜡烛图的最低价来记录该柱的最低买入价（底部灯芯）。

这样，您就能看到在较低时间框架上不太明显的真实刻度线波动。它可以让你了解哪里需要严格止损，哪里不应该严格止损。





正常烛台图：





OHLC烛台图，每条烛台跟踪最高/最低刻度线









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v2 已上传，这是一个优化版本，CopyTicksRange 在循环外调用，因此函数调用次数更少，CPU 负荷更低。