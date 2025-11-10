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OHLC Candles with extreme tick price tracking - MetaTrader 5脚本
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这是另一种 OHLC 烛台图，它可以找到每条烛线上的最高卖出价和最低买入价。它使用蜡烛图的最高价来记录该柱的最高卖出价（顶部灯芯），使用蜡烛图的最低价来记录该柱的最低买入价（底部灯芯）。
这样，您就能看到在较低时间框架上不太明显的真实刻度线波动。它可以让你了解哪里需要严格止损，哪里不应该严格止损。
正常烛台图：
OHLC烛台图，每条烛台跟踪最高/最低刻度线
编辑：
v2 已上传，这是一个优化版本，CopyTicksRange 在循环外调用，因此函数调用次数更少，CPU 负荷更低。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64706
简单的三内图案_EA
当价格形成 "Three From Within "形态时进行交易的简单智能交易系统。OHLC Candles with Ask and Bid
将卖出价和买入价与蜡烛图的最高价和最低价连接起来的蜡烛图
Manual Backtest Bar Replay Simulator
这是一个简单的指标，只需移动垂直线来显示隐藏条形图，即可帮助您进行手动回溯测试。A BETTER RSI
相对强弱指数能完全消除噪音，适用于所有市场！