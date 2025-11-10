Это еще один свечной график OHLC, который находит самую высокую цену спроса и самую низкую цену предложения на каждом баре. Он использует высокую цену свечи для записи самой высокой цены спроса в этом баре (верхний фитиль) и использует низкую цену свечи для записи самой низкой цены предложения в этом баре (нижний фитиль).

Таким образом, вы увидите реальную тиковую волатильность, которая несколько не видна на более низких таймфреймах. Это может дать представление о том, где действительно нужно ставить жесткий стоп-лосс, а где его ставить не следует.





Обычный свечной график:





Свечной график OHLC с самым высоким/самым низким тиком, отслеживаемым на каждом баре









Редактировать:

Выложена v2 - оптимизированная версия, в которой CopyTicksRange вызывается вне цикла, что позволяет реже вызывать функции и меньше загружать процессор