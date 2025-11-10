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Индикаторы

OHLC Candles with extreme tick price tracking - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Это еще один свечной график OHLC, который находит самую высокую цену спроса и самую низкую цену предложения на каждом баре. Он использует высокую цену свечи для записи самой высокой цены спроса в этом баре (верхний фитиль) и использует низкую цену свечи для записи самой низкой цены предложения в этом баре (нижний фитиль).

Таким образом, вы увидите реальную тиковую волатильность, которая несколько не видна на более низких таймфреймах. Это может дать представление о том, где действительно нужно ставить жесткий стоп-лосс, а где его ставить не следует.


Обычный свечной график:

Обычный график OHLC


Свечной график OHLC с самым высоким/самым низким тиком, отслеживаемым на каждом баре

График OHLC с самым высоким/самым низким тиком на каждом баре


Редактировать:

Выложена v2 - оптимизированная версия, в которой CopyTicksRange вызывается вне цикла, что позволяет реже вызывать функции и меньше загружать процессор

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64706

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