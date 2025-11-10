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OHLC Candles with extreme tick price tracking - индикатор для MetaTrader 5
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Это еще один свечной график OHLC, который находит самую высокую цену спроса и самую низкую цену предложения на каждом баре. Он использует высокую цену свечи для записи самой высокой цены спроса в этом баре (верхний фитиль) и использует низкую цену свечи для записи самой низкой цены предложения в этом баре (нижний фитиль).
Таким образом, вы увидите реальную тиковую волатильность, которая несколько не видна на более низких таймфреймах. Это может дать представление о том, где действительно нужно ставить жесткий стоп-лосс, а где его ставить не следует.
Обычный свечной график:
Свечной график OHLC с самым высоким/самым низким тиком, отслеживаемым на каждом баре
Редактировать:
Выложена v2 - оптимизированная версия, в которой CopyTicksRange вызывается вне цикла, что позволяет реже вызывать функции и меньше загружать процессор
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64706
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