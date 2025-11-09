Es handelt sich um ein Kerzenchart, das den Höchststand der Kerze mit dem Briefkurs verbindet, wenn dieser derzeit höher ist als der aktuelle Höchststand. Es wird angenommen, dass der Geldkurs immer gleich dem Schlusskurs ist, aber er wird auch so oder so in die Logik einbezogen, so dass der Tiefstkurs der Kerze mit dem Geldkurs verbunden wird, wenn er jemals niedriger ist.

Der Briefkurs ist immer höher als der Geldkurs, daher ist es sinnvoll, die Kerzen auf diese Weise mit dem Brief- und Geldkurs zu verbinden, und es bleiben keine Preise und Spreads verborgen. Die Ask-Linie kann immer auf dem Chart aktiviert werden, aber die Ask-Preise sind greifbarer, wenn sie auf diese Weise gesehen werden.





Normales OHLC-Diagramm:





OHLC mit Geld- und Briefkursen:











