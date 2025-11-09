und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
OHLC Candles with Ask and Bid - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 18
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Es handelt sich um ein Kerzenchart, das den Höchststand der Kerze mit dem Briefkurs verbindet, wenn dieser derzeit höher ist als der aktuelle Höchststand. Es wird angenommen, dass der Geldkurs immer gleich dem Schlusskurs ist, aber er wird auch so oder so in die Logik einbezogen, so dass der Tiefstkurs der Kerze mit dem Geldkurs verbunden wird, wenn er jemals niedriger ist.
Der Briefkurs ist immer höher als der Geldkurs, daher ist es sinnvoll, die Kerzen auf diese Weise mit dem Brief- und Geldkurs zu verbinden, und es bleiben keine Preise und Spreads verborgen. Die Ask-Linie kann immer auf dem Chart aktiviert werden, aber die Ask-Preise sind greifbarer, wenn sie auf diese Weise gesehen werden.
Normales OHLC-Diagramm:
OHLC mit Geld- und Briefkursen:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/64697
Standard-Bollinger-Band-Indikator mit zusätzlichen MittelwertbildungsfunktionenGeometric Moving Average
MQL5-Version des geometrischen gleitenden Durchschnitts.
Ein einfacher Expert Advisor, der handelt, wenn der Kurs das "Three From Within"-Muster bildet.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.