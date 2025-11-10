Il s'agit d'un autre graphique en chandelier OHLC qui détermine le prix d'achat le plus élevé et le prix d'achat le plus bas pour chaque barre. Il utilise le cours le plus élevé de la bougie pour enregistrer le cours vendeur le plus élevé de cette barre (mèche supérieure) et utilise le cours le plus bas de la bougie pour enregistrer le cours acheteur le plus bas de cette barre (mèche inférieure).

De cette façon, vous verrez la volatilité réelle qui n'est pas toujours visible sur les échelles de temps inférieures. Cela peut permettre de savoir où un stop loss serré doit être placé et où il ne doit pas l'être.





Graphique en chandelier normal :





Graphique en chandeliers OHLC avec le tick le plus haut/le plus bas suivi sur chaque barre.









Editer :

v2 téléchargée qui est une version optimisée dans laquelle CopyTicksRange est appelé en dehors de la boucle de sorte qu'il y a moins d'appels de fonction fréquents et moins de charge CPU.