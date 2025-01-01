CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Leider ist KopierMaschineMT5 nicht verfügbar.

Der Code wurde gelöscht. Ihnen steht aber eine gewaltige Datenbank von Codes zur Verfügung, in welcher Sie bestimmt einen passenden Code finden.

Neuen Code auswählen

Sie können Einblick in die anderen Codes für MetaTrader 5 nehmen:

Trap News MT5 Trap News MT5

Skript für Trap News High Impact

Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop

Es werden alle Objekte im Diagramm gelöscht, wenn die kompilierte ausführbare Datei auf das Diagramm gezogen wird.

Benutzerdefinierter Exponential Moving Average (EMA) Indikator für MT5 Benutzerdefinierter Exponential Moving Average (EMA) Indikator für MT5

Dieser Indikator berechnet und zeigt den Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) auf dem MetaTrader 5-Chart an. Vollständig anpassbarer Zeitraum. Ermöglicht die Auswahl des angewandten Preises (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted). Verwendet die Standard-EMA-Formel, die von einem SMA der ersten Balken initialisiert wird. Kann als eigenständiges technisches Analysetool verwendet oder in automatisierte Handelssysteme für Trendfolge- und Moving Average Crossover-Strategien integriert werden.

Volatility Step Channel Volatility Step Channel

Ein Kanal, der lokale Höchst- und Tiefstwerte mit volatilitätsbereinigten Linien berechnet

Candle Move Candle Move

CandleMove - Pips &amp; Percentage Movement Display Ein visuelles Tool, das Ihnen hilft, die Stärke jeder Kerze schnell einzuschätzen, indem es ihre Kursveränderung direkt im Chart anzeigt.

Nichts Passendes gefunden?
Wählen
Sie einen der verfügbaren Codes aus der Bibliothek
für MetaTrader 5 aus und laden Sie ihn herunter