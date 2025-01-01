Trap News MT5 Skript für Trap News High Impact

Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop Es werden alle Objekte im Diagramm gelöscht, wenn die kompilierte ausführbare Datei auf das Diagramm gezogen wird.

Benutzerdefinierter Exponential Moving Average (EMA) Indikator für MT5 Dieser Indikator berechnet und zeigt den Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) auf dem MetaTrader 5-Chart an. Vollständig anpassbarer Zeitraum. Ermöglicht die Auswahl des angewandten Preises (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted). Verwendet die Standard-EMA-Formel, die von einem SMA der ersten Balken initialisiert wird. Kann als eigenständiges technisches Analysetool verwendet oder in automatisierte Handelssysteme für Trendfolge- und Moving Average Crossover-Strategien integriert werden.

Volatility Step Channel Ein Kanal, der lokale Höchst- und Tiefstwerte mit volatilitätsbereinigten Linien berechnet