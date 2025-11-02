und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop - Skript für den MetaTrader 5
Wenn das Diagramm durch Objekte verunreinigt ist, möchten Sie vielleicht neu beginnen, ohne das gesamte Diagramm löschen und ein neues laden zu müssen.
Das bedeutet, dass es sinnvoll sein kann, ein Skript auf das Diagramm zu ziehen, um es zu bereinigen. Wie ein "clear" oder "cls", aber für Objekte.
Es sollte in MQL5/Scripts platziert werden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/49993
