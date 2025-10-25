CodeBaseKategorien
Indikatoren

Linear Regression Slope - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Dieser Indikator verwendet die hier ausführlich beschriebene Berechnungsmethode: Linearer Regressionswert. Bitte lesen Sie diesen Beitrag für weitere Details

Die gleiche Funktion aus dem obigen Link wird verwendet, um die Steigung der linearen Regression zu berechnen



