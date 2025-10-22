ExpPinBar Expert Advisor implementiert eine Handelsstrategie, die auf dem Price Action PinBar Indikator basiert. Positionen werden auf der Grundlage von Signalen des Indikators eröffnet. Zur Verwaltung offener Positionen steht eine erweiterte Trailing-Funktionalität zur Verfügung, die von der Trailing-Bibliothek bereitgestellt wird: klassisch, nach Parabolic-SAR-Indikator, gleitenden Durchschnitten AMA, DEMA, FRAMA, MA, TEMA, VIDYA sowie nach den Niveaus der High und Low Candlestick-Schatten.

Einstellungen für den Pin-Bar-Indikator:

Mindestgröße einer Kerze von Tief bis Hoch - Mindestgröße einer Kerze (in Pips).

Legt die minimal zulässige Höhe einer zu analysierenden Kerze fest (die Differenz zwischen High und Low). Kerzen mit einer geringeren Größe werden vom Indikator ignoriert, wodurch unbedeutende Kerzen oder "Rauschkerzen" ausgeschlossen werden können.

Maximale Größe des Kerzenkörpers im Verhältnis zu seinen Schatten - Maximale Größe des Kerzenkörpers (im Verhältnis zur Größe der gesamten Kerze, von 0 bis 1).

Definiert die maximal zulässige Größe des Kerzenkörpers (Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs) im Verhältnis zur gesamten Höhe der Kerze. Je kleiner der Wert ist, desto ausgeprägter sind Signale mit langen Schatten und einem kleinen Körper - klassische Pin Bars.

Position des Körpers relativ zur vorherigen Kerze (von 0 bis 1).

Der Parameter legt fest, wie tief der Pin Bar Körper in den Bereich der vorherigen Kerze eindringen kann. Je kleiner der Wert, desto näher liegt der Körper am Rand des Bereichs, was klassischen Umkehrmustern entspricht.

Seitenverhältnis der Schatten (Koeffizient)

Legt das Mindestverhältnis zwischen der Länge des Hauptschattens (oberer für Pin Bar for Sell, unterer für Pin Bar for Buy) und dem gegenüberliegenden Schatten fest. Je höher der Wert, desto ausgeprägter sollte der Hauptschatten im Vergleich zum gegenüberliegenden Schatten sein.

Werte von 1,5 - 2,5 ermöglichen das Filtern von Signalen, wobei nur Kerzen mit einem ausgeprägten langen Schatten übrig bleiben.

Einstellungen des Beraters:

Positionsvolumen - Positionsvolumen;

Slippage (in Punkten) - maximal zulässige Preisabweichung während der Ausführung, festgelegt in Punkten;

Magische Zahl - magische Zahl;

Stop-Loss (in Punkten), 0 - keine, -1 - durch PinBar-Schatten - Stop-Loss (in Punkten), 0 - keine, -1 - durch PinBar-Schattenpreis;

Gewinnmitnahme (in Punkten), 0 - keine - Gewinnmitnahme (in Punkten), 0 - keine;

Stop-Loss-Abweichung (in Punkten) -Stop-Loss-Abweichung vom PinBar-Schatten in Punkten.

Trails-Einstellungen:

Trailing-Typ - Trailing-Typ

- Trailing-Typ Trailing-Start - Gewinn in Punkten für den Trailing-Start

- Gewinn in Punkten für den Trailing-Start Trailing-Schritt in Punkten - Trailing-Schritt in Punkten des Preises

- Trailing-Schritt in Punkten des Preises Trailing-Offset in Punkten - Trailing-Offset vom Preis in Punkten

Zeitrahmen des Indikators - Zeitrahmen des Indikators, der in der Trail-Berechnung verwendet wird.

- Zeitrahmen des Indikators, der in der Trail-Berechnung verwendet wird. MA Periode - Berechnungszeitraum des gleitenden Durchschnitts

Periode - Berechnungszeitraum des gleitenden Durchschnitts MA Verschiebung - Horizontale Verschiebung des gleitenden Durchschnitts.

- Horizontale Verschiebung des gleitenden Durchschnitts. AMA Fast EMA Period - Berechnungszeitraum des schnellen adaptiven gleitenden Durchschnitts EMA.

EMA Period - Berechnungszeitraum des schnellen adaptiven gleitenden Durchschnitts EMA. AMA Slow EMA Period - Zeitraum für die Berechnung des langsamen EMA des adaptiven gleitenden Durchschnitts

EMA Period - Zeitraum für die Berechnung des langsamen EMA des adaptiven gleitenden Durchschnitts VIDYA CMO Periode - CMO Periode des gleitenden Durchschnitts mit dynamischer Mittelungsperiode.

Periode - CMO Periode des gleitenden Durchschnitts mit dynamischer Mittelungsperiode. Parabolischer SAR-Schritt - Parabolischer SAR-Schritt

- Parabolischer SAR-Schritt Parabolic SAR Max - Maximum des parabolischen SAR

- Maximum des parabolischen SAR MA Applied Price - Preis für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts

- Preis für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts MA Smoothing Method - Art der Glättung des gleitenden Durchschnitts.

- Art der Glättung des gleitenden Durchschnitts. Indikatordatenindex - Balken der vom Indikator empfangenen Daten

Der iPinBars-Indikator und die Bibliothek der Trailing-Klassen sind für das Funktionieren des Expert Advisors erforderlich.

Ein Beispiel für die Arbeit des Expert Advisors für das letzte Jahr auf EURUSD H4 mit festen Stop-Levels und unter Verwendung eines einfachen Schleppnetzes:







