Ein Pin Bar ist eine Kerze mit einem kleinen Körper und einem langen Schatten, der oft eine mögliche Preisumkehr anzeigt.

Der Indikator sucht im Chart nach Price Action Pin Bar-Mustern und setzt Symbole auf den Balken mit den gefundenen Mustern:





Um Überzeichnungssignale zu vermeiden, werden die Muster auf einem vergangenen Balken gesucht. Wenn ein Pin Bar gefunden wird, wird ein Signalpfeil auf dem aktuellen Balken platziert - zum Eröffnungskurs des aktuellen Balkens. Der Indikator sucht nur nach Pin Bars gemäß den Regeln ihrer Bildung. Dementsprechend ist es notwendig, einen anderen Indikator für die Filterung und Bestätigung zu verwenden, z.B. einen Indikator für Schlüssel- und wichtige Niveaus.

Er hat vier einstellbare Parameter:

Mindestgröße einer Kerze von Tief bis Hoch - Mindestgröße einer Kerze (in Pips).

Legt die minimal zulässige Höhe einer zu analysierenden Kerze fest (die Differenz zwischen High und Low). Kerzen mit einer geringeren Größe werden vom Indikator ignoriert, wodurch unbedeutende Kerzen oder "Rauschkerzen" ausgeschlossen werden können.

Erhöhen Sie den Wert, um schwache Signale auf Märkten mit geringer Volatilität zu filtern;





- Legt die minimal zulässige Höhe einer zu analysierenden Kerze fest (die Differenz zwischen High und Low). Kerzen mit einer geringeren Größe werden vom Indikator ignoriert, wodurch unbedeutende Kerzen oder "Rauschkerzen" ausgeschlossen werden können. Erhöhen Sie den Wert, um schwache Signale auf Märkten mit geringer Volatilität zu filtern; Maximale Größe des Kerzenkörpers im Verhältnis zu seinen Schatten - Maximale Größe des Kerzenkörpers (im Verhältnis zur Größe der gesamten Kerze, von 0 bis 1).

Definiert die maximal zulässige Größe des Kerzenkörpers (Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs) im Verhältnis zur gesamten Höhe der Kerze. Je kleiner der Wert ist, desto ausgeprägter sind Signale mit langen Schatten und einem kleinen Körper - klassische Pin Bars.

Um die "saubersten" Pin Bars zu finden, verwenden Sie die Werte 0,2 - 0,4;





- Definiert die maximal zulässige Größe des Kerzenkörpers (Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs) im Verhältnis zur gesamten Höhe der Kerze. Je kleiner der Wert ist, desto ausgeprägter sind Signale mit langen Schatten und einem kleinen Körper - klassische Pin Bars. Um die "saubersten" Pin Bars zu finden, verwenden Sie die Werte 0,2 - 0,4; Position des Körpers relativ zur vorherigen Kerze (von 0 bis 1).

Der Parameter legt fest, wie tief der Pin Bar Körper in den Bereich der vorherigen Kerze eindringen kann. Je kleiner der Wert, desto näher liegt der Körper am Rand des Bereichs, was klassischen Umkehrmustern entspricht.

Verwenden Sie die Werte 0,2-0,4, um nach Signalen zu suchen, bei denen sich der Pin Bar-Körper in der Nähe des Randes der vorherigen Kerze befindet;





Der Parameter legt fest, wie tief der Pin Bar Körper in den Bereich der vorherigen Kerze eindringen kann. Je kleiner der Wert, desto näher liegt der Körper am Rand des Bereichs, was klassischen Umkehrmustern entspricht. Verwenden Sie die Werte 0,2-0,4, um nach Signalen zu suchen, bei denen sich der Pin Bar-Körper in der Nähe des Randes der vorherigen Kerze befindet; Seitenverhältnis der Schatten (Koeffizient)

Legt das Mindestverhältnis zwischen der Länge des Hauptschattens (oberer für Pin Bar for Sell, unterer für Pin Bar for Buy) und dem gegenüberliegenden Schatten fest. Je höher der Wert, desto ausgeprägter sollte der Hauptschatten im Vergleich zum gegenüberliegenden Schatten sein.

Werte von 1,5 - 2,5 ermöglichen das Filtern von Signalen, wobei nur Kerzen mit einem ausgeprägten langen Schatten übrig bleiben.



Prinzipien der Suche und Anzeige von Mustern im Indikatorcode: Analysiert jede Kerze auf dem Chart und vergleicht sie mit den vorherigen Kerzen.

Findet Kerzen, die einen kleinen Körper haben und bei denen einer der Schatten (oberer oder unterer) viel länger ist als der andere.

Überprüft, ob der Körper der Kerze innerhalb des Bereichs der vorherigen Kerze liegt - dies ist wichtig für einen klassischen Pin-Bar.

Wenn die Kerze alle Kriterien erfüllt, markiert der Indikator sie mit einem Pfeil auf dem Chart: Blauer Pfeil - Pin-Bar to Buy (langer unterer Schatten) auf dem vorherigen Balken (PinBar to Up buffer 0) und blauer Signalpfeil auf dem aktuellen Balken (Signal Buy buffer 2). Roter Pfeil - Pin-Bar to Sell (langer oberer Schatten) auf dem vorhergehenden Balken (Puffer 1 PinBar to Down ) und roter Signalpfeil auf dem aktuellen Balken (Puffer 3 Signal Sell ).



Empfehlungen zu den Parametereinstellungen: Für eine strengere Auswahl von Signalen

Erhöhen Sie "Mindestgröße einer Kerze von Tief bis Hoch " und "Seitenverhältnis der Schatten ",

" und ", Verringern Sie"Maximale Größe des Kerzenkörpers relativ zu seinen Schatten" und"Position des Körpers relativ zur vorherigen Kerze". Für mehr Signale

Verringern Sie "Minimale Größe der Kerze vom Tief zum Hoch " und "Seitenverhältnis der Schatten ",

" und ", erhöhen Sie"Maximale Größe des Kerzenkörpers im Verhältnis zu seinen Schatten" und"Position des Körpers im Verhältnis zur vorherigen Kerze". Wählen Sie die Parameter auf der Grundlage der Volatilität des Instruments und des Zeitrahmens aus, damit der Indikator die relevantesten Pin Bars für Ihre Strategie findet.

Puffernummern zum Einlesen aus einem anderen Programm: Puffer 0 (Name PinBar to Up) - bezeichnet zu kaufende Pin_Bars, Puffer 1 (Name PinBar to Down) - kennzeichnet Pin_Bars für Sell, Puffer 2 (Name Signal Buy) - Signalpfeil zum Kaufen, Puffer 3 (Name Signal Sell) - Signalpfeil für den Verkauf,



Um Signale vom Expert Advisor zu erhalten, verwenden Sie Puffer 2 und 3 für Kauf- bzw. Verkaufssignale. Die Werte in diesen Puffern erscheinen auf dem aktuellen Balken und enthalten dessen Eröffnungskurs. Gleichzeitig enthält der vorherige Balken die Beschreibung des gefundenen Musters. Befindet sich ein nicht leerer Wert in Puffer 0, handelt es sich um einen Buy Pin Bar, bei einem Wert in Puffer 1 um einen Sell Pin Bar. Passen Sie die Parameter entsprechend Ihren Anforderungen an die Qualität und Häufigkeit der Signale an, damit der Indikator so gut wie möglich zu Ihrer Handelsstrategie passt.





