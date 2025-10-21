Eine einfache Strategie, die auf den Signalen von zwei Indikatoren basiert: Williams' Percent Range (WPR) und Bollinger Bands (BB). Eine Position wird nur eröffnet, wenn die Signale der beiden Indikatoren übereinstimmen.

Dieser MQL5-Indikator identifiziert aufwärts gerichtete (bullish) und abwärts gerichtete (bearish) Pinbars, die mit anpassbaren Pfeilen angezeigt werden (lime für aufwärts, rot für abwärts). Er ermöglicht die Feinabstimmung von Erkennungsparametern wie Tail Body Ratio und Protrusion. Pop-up- und Push-Benachrichtigungen signalisieren neue Pinbars. Ideal für Händler, die präzise Umkehrmuster erkennen möchten.