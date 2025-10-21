CodeBaseKategorien
Indikatoren

RSI adjusted SuperTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Mohammed Kaddour
Ansichten:
23
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Trend Rider.mq5 (15.18 KB) ansehen
Capture123.PNG (43.98 KB)
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
aRSI-Berechnung & Verwendung:

  • Subtrahiere 50 vom RSI → nimm den absoluten Wert → teile durch 100 oder 50 (Einstellung: RSI-Wert teilen durch) → ergibt aRSI (prozentual).

  • Anpassung der Bänder:

    • Unteres Band = unterer - (unterer × aRSI)

    • Oberes Band = oberes + (oberer × aRSI)

  • Option: Schalten Sie Show Regular ST ein, um den Standard-SuperTrend anzuzeigen.

Einstellungen:

  • Faktor (für beide STs)

  • ATR-Länge (für STs)

  • RSI-Länge (für aRSI ST)

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/63920

