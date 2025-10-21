und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RSI adjusted SuperTrend - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 23
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
aRSI-Berechnung & Verwendung:
-
Subtrahiere 50 vom RSI → nimm den absoluten Wert → teile durch 100 oder 50 (Einstellung: RSI-Wert teilen durch) → ergibt aRSI (prozentual).
-
Anpassung der Bänder:
-
Unteres Band = unterer - (unterer × aRSI)
-
Oberes Band = oberes + (oberer × aRSI)
-
-
Option: Schalten Sie Show Regular ST ein, um den Standard-SuperTrend anzuzeigen.
Einstellungen:
-
Faktor (für beide STs)
-
ATR-Länge (für STs)
-
RSI-Länge (für aRSI ST)
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/63920
Eine einfache Strategie, die auf den Signalen von zwei Indikatoren basiert: Williams' Percent Range (WPR) und Bollinger Bands (BB). Eine Position wird nur eröffnet, wenn die Signale der beiden Indikatoren übereinstimmen.Pinbar Detector
Dieser MQL5-Indikator identifiziert aufwärts gerichtete (bullish) und abwärts gerichtete (bearish) Pinbars, die mit anpassbaren Pfeilen angezeigt werden (lime für aufwärts, rot für abwärts). Er ermöglicht die Feinabstimmung von Erkennungsparametern wie Tail Body Ratio und Protrusion. Pop-up- und Push-Benachrichtigungen signalisieren neue Pinbars. Ideal für Händler, die präzise Umkehrmuster erkennen möchten.
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.