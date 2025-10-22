ExpPinBar Uzman Danışmanı, Fiyat Eylemi PinBar göstergesine dayalı bir ticaret stratejisi uygular. Pozisyonlar, göstergeden gelen sinyallere göre açılır. Açık pozisyonları yönetmek için, takip kütüphanesi tarafından sağlanan genişletilmiş bir takip işlevi mevcuttur: klasik, Parabolik SAR göstergesi, hareketli ortalamalar AMA, DEMA, FRAMA, MA, TEMA, VIDYA ve ayrıca Yüksek ve Düşük mum çubuğu gölgelerinin seviyelerine göre.

Pin-bar göstergesi için ayarlar:

Düşükten yükseğe bir mumun minimum boyutu - Bir mumun minimum boyutu (pip cinsinden).

Analiz edilen bir mumun izin verilen minimum yüksekliğini ayarlar (Yüksek ve Düşük arasındaki fark). Daha küçük boyutlu mumlar gösterge tarafından göz ardı edilir, bu da önemsiz veya "gürültülü" mumların hariç tutulmasına olanak tanır.

Gölgelerine göre mum gövdesinin maksimum boyutu - Mum gövdesinin maksimum boyutu (tüm mumun boyutuna göre, 0'dan 1'e kadar).

Mumun tam yüksekliğine göre mum gövdesinin izin verilen maksimum boyutunu (Açılış ve Kapanış arasındaki fark) tanımlar. Değer ne kadar küçük olursa, uzun gölgeli ve küçük gövdeli sinyaller o kadar belirgin olacaktır - klasik Pin Çubukları.

Gövdenin bir önceki muma göre konumu (0'dan 1'e kadar).

Parametre, Pin Bar gövdesinin önceki mumun aralığına ne kadar derin girebileceğini tanımlar. Değer ne kadar küçük olursa, gövde aralığın kenarına o kadar yakın olacaktır, bu da klasik tersine dönüş modellerine karşılık gelir.

Gölgelerin en boy oranı (katsayı)

Ana gölgenin uzunluğu (Pin Bar Satışı için üst, Pin Bar Alışı için alt) ile karşı gölge arasındaki minimum oranı ayarlar. Değer ne kadar yüksek olursa, ana gölge karşı gölgeye kıyasla o kadar belirgin olmalıdır.

Değerler 1,5 - 2,5 sinyallerin filtrelenmesine izin vererek yalnızca belirgin bir uzun gölgeye sahip mumları bırakır.

Danışman ayarları:

Pozisyon hacmi - Pozisyon hacmi;

Kayma (puan olarak) - uygulama sırasında izin verilen maksimum fiyat sapması, puan olarak ayarlanır;

Sihirli sayı - sihirli sayı;

Zararı durdur (puan olarak), 0 - yok, -1 - PinBar gölgesine göre - Zararı durdur (puan olarak), 0 - yok, -1 - PinBar gölge fiyatına göre;

Kar al (puan olarak), 0 - yok - Kar al (puan olarak), 0 - yok;

Zarar durdurma sapması (puan olarak) - Puan olarak Pin Çubuğu gölgesinden zarar durdurma sapması.

İz ayarları:

Çekme tipi - Çekme tipi

Takip eden başlangıç - Takip eden başlangıç için puan cinsinden kar

Puan cinsinden takip eden adım - Fiyat puan cinsinden takip eden adım

Puan cinsinden takip eden ofset - Puan cinsinden fiyattan takip eden ofset

Göstergenin zaman dilimi - Trol hesaplamasında kullanılan göstergenin zaman dilimi.

MA Dönemi - Hareketli Ortalama Hesaplama Dönemi

MA Kayması - Hareketli ortalamanın yatay kayması.

AMA Hızlı EMA Dönemi - Hızlı EMA uyarlanabilir hareketli ortalama hesaplama dönemi.

AMA Yavaş EMA Periyodu - Uyarlanabilir hareketli ortalamanın yavaş EMA'sının hesaplanma periyodu

VIDYA CMO Periyodu - Dinamik ortalama periyodu ile hareketli ortalamanın CMO periyodu.

Parabolik SAR Adımı - Parabolik SAR Adımı

Parabolik SAR Maks - Maksimum Parabolik SAR

MA Uygulanan Fiyat - Hareketli ortalama hesaplaması için fiyat

MA Düzgünleştirme Yöntemi - Hareketli ortalama düzgünleştirme türü.

Gösterge veri indeksi - Göstergeden alınan veri çubuğu

Uzman Danışmanın çalışması için iPinBars göstergesi ve takip eden sınıflar kitap lığı gereklidir.

