Le Conseiller Expert ExpPinBar met en œuvre une stratégie de trading basée sur l'indicateur Price Action PinBar. Les positions sont ouvertes en fonction des signaux émis par l'indicateur. Pour gérer les positions ouvertes, une fonctionnalité de suivi étendue fournie par la bibliothèque de suivi est disponible : classique, par l'indicateur SAR parabolique, les moyennes mobiles AMA, DEMA, FRAMA, MA, TEMA, VIDYA, ainsi que par les niveaux des ombres des chandeliers Haut et Bas.

Paramètres de l'indicateur pin-bar :

Taille minimale d'une bougie du plus bas au plus haut - Taille minimale d'une bougie (en pips).

Définit la hauteur minimale autorisée d'une bougie analysée (la différence entre le haut et le bas). Les bougies de taille inférieure sont ignorées par l'indicateur, ce qui permet d'exclure les bougies insignifiantes ou "bruyantes".

Augmentez la valeur pour filtrer les signaux faibles sur les marchés à faible volatilité ;





Définit la taille maximale autorisée du corps de la bougie (différence entre l'ouverture et la fermeture) par rapport à la hauteur totale de la bougie. Plus la valeur est petite, plus les signaux seront prononcés avec de longues ombres et un petit corps - les Pin Bars classiques.

Pour trouver les Pin Bars les plus "propres", utilisez les valeurs 0.2 - 0.4 ;





Ce paramètre définit la profondeur à laquelle le corps de la barre d'épingle peut pénétrer dans l'intervalle de la bougie précédente. Plus la valeur est petite, plus le corps sera proche du bord de la fourchette, ce qui correspond aux schémas de retournement classiques.

Utilisez les valeurs 0,2-0,4 pour rechercher des signaux où le corps de la barre d'épingle est situé près de la bordure de la bougie précédente ;





Définit le rapport minimum entre la longueur de l'ombre principale (supérieure pour une Pin Bar Sell, inférieure pour une Pin Bar Buy) et l'ombre opposée. Plus la valeur est élevée, plus l'ombre principale doit être prononcée par rapport à l'ombre opposée.

Les valeurs 1.5 - 2.5 permettent de filtrer les signaux, en ne laissant que les bougies ayant une longue ombre prononcée.

Paramètres du conseiller :

Volume de position - Volume de position ;

Slippage (in points) - écart de prix maximum autorisé pendant l'exécution, fixé en points ;

Nombre magique - Nombre magique ;

Stop loss (en points), 0 - none, -1 - by PinBar shadow - Stop loss (en points), 0 - none, -1 - by PinBar shadow price ;

Take profit (en points), 0 - aucun - Take profit (en points), 0 - aucun ;

Ecart de Stop Loss (en points) -Ecart de Stop Loss par rapport à l'ombre de la PinBar en points.

Paramètres des pistes :

Type de suivi - Type de suivi

Trailing start - Profit en points pour le trailing start

Pas de suivi en points - Pas de suivi en points du prix

Trailing offset in points - Décalage de suivi par rapport au prix en points

Timeframe de l' indicateur - Timeframe de l'indicateur utilisé dans le calcul du trawl.

MA Period - Période de calcul de la moyenne mobile

MA Shift - Décalage horizontal de la moyenne mobile.

AMA Fast EMA Period - Période de calcul de la moyenne mobile adaptative EMA rapide.

AMA Slow EMA Period - Période de calcul de l'EMA lente de la moyenne mobile adaptative.

VIDYA CMO Period - Période CMO de la moyenne mobile avec période de calcul de la moyenne dynamique.

Parabolic SAR Step - Pas du SAR parabolique.

Parabolic SAR Max - Maximum du SAR parabolique

MA Applied Price - Prix pour le calcul de la moyenne mobile

MA Smoothing Method - Type de lissage de la moyenne mobile.

- Type de lissage de la moyenne mobile. Indicatordata index - Barre de données reçues de l'indicateur.

L'indicateur iPinBars et la bibliothèque de classes de suivi sont nécessaires au fonctionnement de l'Expert Advisor.

Un exemple du travail de l'Expert Advisor depuis un an sur EURUSD H4 avec des niveaux de stop fixes et en utilisant un simple trawl :







