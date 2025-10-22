CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

ExpPinBar - Consulente esperto per i modelli di azione del prezzo Pin Bar - sistema esperto per MetaTrader 5

Artyom Trishkin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
8
(3)
ExpPinBar Expert Advisor implementa una strategia di trading basata sull'indicatore Price Action PinBar. Le posizioni vengono aperte in base ai segnali dell'indicatore. Per gestire le posizioni aperte, è disponibile una funzionalità di trailing estesa fornita dalla libreria di trailing: classica, in base all'indicatore Parabolic SAR, alle medie mobili AMA, DEMA, FRAMA, MA, TEMA, VIDYA, nonché ai livelli delle ombre delle candele alte e basse.

Impostazioni per l'indicatore pin-bar:

  • Dimensione minima di una candela dal minimo al massimo - Dimensione minima diuna candela (in pip).
    Imposta l'altezza minima consentita di una candela analizzata (la differenza tra High e Low). Le candele di dimensioni inferiori vengono ignorate dall'indicatore, il che consente di escludere le candele insignificanti o "di rumore".
    Aumentare il valore per filtrare i segnali deboli sui mercati a bassa volatilità;

  • Dimensione massima del corpo della candela rispetto alle sue ombre - Dimensione massima del corpo della candela (rispetto alla dimensione dell'intera candela, da 0 a 1).
    Definisce la dimensione massima consentita del corpo della candela (differenza tra Open e Close) rispetto all'intera altezza della candela. Più piccolo è il valore, più pronunciati saranno i segnali con ombre lunghe e un corpo piccolo - le classiche Pin Bar.
    Per trovare le Pin Bar più "pulite", utilizzare i valori 0,2 - 0,4;

  • Posizione del corpo rispetto alla candelaprecedente (da 0 a 1).
    Il parametro definisce la profondità del corpo della Pin Bar nell'intervallo della candela precedente. Più piccolo è il valore, più il corpo sarà vicino al bordo del range, il che corrisponde ai classici pattern di inversione.
    Utilizzate i valori 0,2-0,4 per cercare segnali in cui il corpo della Pin Bar si trova vicino al bordo della candela precedente;

  • Rapporto di aspetto delle ombre (coefficiente)
    Imposta il rapporto minimo tra la lunghezza dell'ombra principale (superiore per una Pin Bar Sell, inferiore per una Pin Bar Buy) e l'ombra opposta. Più alto è il valore, più pronunciata dovrebbe essere l'ombra principale rispetto a quella opposta.
    I valori 1,5 - 2,5 consentono di filtrare i segnali, lasciando solo le candele con un'ombra lunga e pronunciata.

Impostazioni del consulente:

  • Volume della posizione - Volume della posizione;
  • Slippage (in punti) - deviazione massima consentita del prezzo durante l'esecuzione, impostata in punti;
  • Magic number -numero magico;
  • Stop loss (in punti), 0 - nessuno, -1 - per PinBar shadow - Stop loss (in punti), 0 - nessuno, -1 - per PinBar shadow price;
  • Take profit(in punti), 0 - nessuno - Take profit (in punti), 0 - nessuno;
  • Deviazione stop loss (in punti) -Deviazione dello stop loss dalla Pin Bar shadow in punti.

Impostazioni dei binari:

  • Tipo di trailing - Tipo di trailing
  • Trailingstart - Profitto in punti per il trailing start
  • Trailingstep in punti - Trailing step in punti del prezzo
  • Trailing offset in punti - Trailing offset dal prezzo in punti
Impostazioni degli indicatori utilizzati nei trail:
  • Timeframe dell'indicatore - Timeframe dell'indicatore utilizzato nel calcolo del trailing.
  • PeriodoMA - Periodo di calcolo della media mobile
  • MA Shift - Spostamento orizzontale della media mobile.
  • AMA Fast EMA Period - Periodo di calcolo della media mobile adattativa EMA veloce.
  • AMA Slow EMA Period - Periodo di calcolo dell'EMA lenta della media mobile adattiva.
  • VIDYA CMO Period - Periodo della media mobile CMO con periodo di mediazione dinamico.
  • ParabolicSAR Step - Passo del Parabolic SAR.
  • Parabolic SARMax - Massimo del Parabolic SAR
  • MA Applied Price - Prezzo per il calcolo della media mobile.
  • MA Smoothing Method - Tipo di smoothing della media mobile.
  • Indice dei dati dell'indicatore - Barra dei dati ricevuti dall'indicatore.

L'indicatore iPinBars e la libreria di classi di trailing sono necessari per il funzionamento dell'Expert Advisor.

Un esempio del lavoro dell'Expert Advisor nell'ultimo anno su EURUSD H4 con livelli di stop fissi e utilizzando un semplice trailing:



