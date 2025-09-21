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ExpPinBar - советник по паттернам Pin Bar Price Action - эксперт для MetaTrader 5
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Советник ExpPinBar реализует торговую стратегию на основе индикатора Price Action PinBar. Открытие позиций происходит по сигналам от индикатора. Для управления открытыми позициями доступен расширенный функционал трейлинга, предоставляемый библиотекой трейлингов: классический, по индикатору Parabolic SAR, скользящим средним AMA, DEMA, FRAMA, MA, TEMA, VIDYA, а также по уровням High и Low теней свечей.
Настройки для индикатора пин-баров:
- Minimum size of a candle from low to high — Минимальный размер свечи (в пунктах).
Задает минимально допустимую высоту анализируемой свечи (разница между High и Low). Свечи меньшего размера игнорируются индикатором, что позволяет исключить малозначимые или "шумовые" свечи.
Увеличивайте значение для фильтрации слабых сигналов на низковолатильных рынках;
- Maximum size of the candle body relative to its shadows — Максимальный размер тела свечи (относительно размера всей свечи, от 0 до 1).
Определяет максимальную допустимую величину тела свечи (разница между Open и Close) по отношению к полной высоте свечи. Чем меньше значение, тем более выраженными будут сигналы с длинными тенями и маленьким телом — классические Пин-Бары.
Для поиска наиболее "чистых" Пин-Баров используйте значения 0.2 — 0.4;
- Position of the body relative to the previous candle — Положение тела относительно диапазона предыдущей свечи (от 0 до 1).
Параметр определяет, насколько глубоко тело Пин-Бара может заходить в диапазон предыдущей свечи. Чем меньше значение, тем ближе тело будет к краю диапазона, что соответствует классическим разворотным моделям.
Используйте значения 0.2–0.4 для поиска сигналов, где тело Пин-Бара расположено у границы предыдущей свечи;
- Aspect ratio of the shadows — Соотношение длин теней (коэффициент)
Задает минимальное соотношение между длиной основной тени (верхней для Пин-Бара на продажу, нижней для Пин-Бара на покупку) и противоположной тени. Чем выше значение, тем более выраженной должна быть основная тень по сравнению с противоположной.
Значения 1.5 — 2.5 позволяют фильтровать сигналы, оставляя только свечи с ярко выраженной длинной тенью.
Настройки советника:
- Position volume — Объем позиции;
- Slippage (in points) — максимальное допустимое отклонение цены при исполнении, задается в пунктах;
- Magic number — магик;
- Stop loss (in points), 0 - none, -1 - by PinBar shadow — Stop loss (в пунктах), 0 - отсутствует, -1 — по цене тени пин-бара;
- Take profit (in points), 0 - none — Take profit (в пунктах), 0 — отсутствует;
- Stop loss deviation (in points) — Отступ Stop loss от тени пин-бара в пунктах.
Настройки тралов:
- Trailing type — Тип трала
- Trailing start — Прибыль в пунктах для старта трейлинга
- Trailing step in points — Шаг трала в пунктах цены
- Trailing offset in points — Отступ трала от цены в пунктах
- Indicator's timeframe — Таймфрейм индикатора, используемого в расчёте трала
- MA Period — Период расчёта скользящей средней
- MA Shift — Горизонтальный сдвиг скользящей средней
- AMA Fast EMA Period — Период расчёта быстрой EMA адаптивной скользящей средней
- AMA Slow EMA Period — Период расчёта медленной EMA адаптивной скользящей средней
- VIDYA CMO Period — Период CMO скользящей средней с динамическим периодом усреднения
- Parabolic SAR Step — Шаг Parabolic SAR
- Parabolic SAR Max — Максимум Parabolic SAR
- MA Applied Price — Цена для расчёта скользящей средней
- MA Smoothing Method — Тип сглаживания скользящей средней
- Indicator data index — Бар данных, получаемых от индикатора
Для работы советника необходимо наличие индикатора iPinBars и библиотеки классов трейлингов.
Пример работы советника за последний год на EURUSD H4 с фиксированными стоп-уровнями и с использованием простого трала:
Этот советник (EA) для MetaTrader использует комбинацию технических индикаторов, включая RSI, ATR и скользящие средние, для выявления высоковероятных торговых возможностей. Оснащенный динамическим определением размера лота, трейлинг-стопами и корректировками на основе результатов, он предназначен для оптимизации торговых решений и эффективного управления рисками в условиях нестабильного рынка.Manual Scalping With Keyboard
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это текст для нейтральной сети, хотелось бы узнать ваше мнение.