Этот советник (EA) для MetaTrader использует комбинацию технических индикаторов, включая RSI, ATR и скользящие средние, для выявления высоковероятных торговых возможностей. Оснащенный динамическим определением размера лота, трейлинг-стопами и корректировками на основе результатов, он предназначен для оптимизации торговых решений и эффективного управления рисками в условиях нестабильного рынка.

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