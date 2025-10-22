거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
ExpPinBar - 핀 바 가격 행동 패턴에 대한 전문가 어드바이저 - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 5
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
ExpPinBar Expert Advisor는 가격 행동 PinBar 지표를 기반으로 거래 전략을 구현합니다. 포지션은 보조지표의 신호에 따라 개설됩니다. 오픈 포지션을 관리하기 위해 트레이딩 라이브러리에서 제공하는 확장된 트레이딩 기능을 사용할 수 있습니다: 클래식, 파라볼릭 SAR 지표, 이동평균 AMA, DEMA, FRAMA, MA, TEMA, VIDYA, 고점 및 저점 캔들 그림자 수준별 트레이딩.
핀 바 인디케이터 설정:
- 낮음에서 높음까지 캔들 최소 크기 -캔들의 최소 크기(핍 단위) 를 설정합니다.
분석 중인 캔들의 최소 허용 높이(높음과 낮음 사이의 차이)를 설정합니다. 크기가 작은 캔들은 지표에서 무시되므로 중요하지 않거나 "노이즈" 캔들을 제외할 수 있습니다.
변동성이 낮은 시장에서 약한 신호를 필터링하려면 값을 높입니다;
- 그림자 대비 캔들 몸통의 최대 크기 - 캔들 몸통의 최대 크기(전체 캔들 크기 대비, 0에서 1 사이)를 설정합니다.
캔들의 전체 높이를 기준으로 캔들 몸통의 최대 허용 크기(시가/종가의 차이)를 정의합니다. 값이 작을수록 그림자가 길고 몸통이 작은 신호(클래식 핀 바)가 더 뚜렷하게 나타납니다.
가장 "깨끗한" 핀 바를 찾으려면 0.2 - 0.4 값을 사용합니다;
- 이전 캔들대비 몸통의 위치 (0에서 1 사이).
이 매개변수는 핀 바 몸통이 이전 캔들 범위로 얼마나 깊숙이 들어갈 수 있는지를 정의합니다. 값이 작을수록 몸통이 범위 가장자리에 가까워지며, 이는 전형적인 반전 패턴에 해당합니다.
핀 바 몸통이 이전 캔들 경계 근처에 위치한 신호를 검색하려면 0.2-0.4 값을 사용합니다;
- 그림자의 종횡비 (계수)
주 그림자의 길이(핀 바 매도인 경우 위쪽, 핀 바 매수인 경우 아래쪽)와 반대쪽 그림자 사이의 최소 비율을 설정합니다. 값이 클수록 반대쪽 그림자에 비해 메인 그림자가 더 뚜렷해야 합니다.
값 1.5 - 2.5는 신호를 필터링하여 뚜렷한 긴 그림자를 가진 캔들만 남깁니다.
어드바이저 설정:
- 포지션 볼륨 - 포지션 볼륨입니다;
- 슬리피지(포인트 단위) - 체결 시 허용되는 최대 가격 편차, 포인트 단위로 설정합니다;
- 매직넘버 -매직넘버;
- 스톱로스(포인트), 0 - 없음, -1 - 핀바 섀도우 기준 - 스톱로스 (포인트), 0 - 없음, -1 - 핀바 섀도우 가격 기준;
- 테이크프로핏(포인트), 0 - 없음 - 테이크프로핏(포인트), 0 - 없음;
- 스톱로스편차(포인트) - 핀바 그림자에서 스톱로스편차 (포인트).
트레일 설정:
- 트레일링 유형 - 트레일링 유형
- 트레일링시작 - 트레일링 시작에 대한 포인트 단위 수익
- 포인트 단위 후행 단계 - 포인트 단위 가격의 후행 단계
- 포인트 단위의 후행 오프셋 - 포인트 단위의 가격에서 후행 오프셋
- 인디케이터의 기간 - 트롤 계산에 사용되는 인디케이터의 기간입니다.
- MA 기간 - 이동 평균 계산 기간
- MA 시프트 - 이동 평균의 수평 이동입니다.
- AMA 빠른 EMA 기간 - 빠른 EMA 적응 이동 평균 계산 기간입니다.
- AMA 느 린 EMA 기간 - 적응 이동평균의 느린 EMA 계산 기간
- VIDYA CMO 기간 - 동적 평균화 기간을 사용한 이동평균의 CMO 기간입니다.
- 파라볼릭SAR 단계 - 파라볼릭 SAR 단계
- Parabolic SARMax - 포물선형 SAR의 최대값
- MA 적용 가격 - 이동평균 계산을 위한 가격
- MA 스무딩 방법 - 이동평균 스무딩 유형입니다.
- 인디케이터 데이터 인덱스 - 인디케이터에서 수신한 데이터 막대
전문가 어드바이저가 작동하려면 iPinBars 지표와 후행 클래스 라이브러리가 필요합니다.
고정 스톱 레벨과 간단한 트롤을 사용한 EURUSD H4에 대한 지난 1년간 전문가 자문가의 작업 예시입니다:
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/63971
LeMan 목표
표시기는 가능한 가격 변동 목표를 보여줍니다.인비디아온어레이
CVidyaOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의해 동적 평균 기간(변수 인덱스 동적 평균, VIDYA)이 있는 이동 평균 값을 계산하도록 설계되었습니다.
Bollinger Bands with pre outer band smoothing
제어 가능한 외부 밴드 스무딩(사전 스무딩)이 있는 볼린저 밴드XML parser
A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.