ExpPinBar Expert Advisor는 가격 행동 PinBar 지표를 기반으로 거래 전략을 구현합니다. 포지션은 보조지표의 신호에 따라 개설됩니다. 오픈 포지션을 관리하기 위해 트레이딩 라이브러리에서 제공하는 확장된 트레이딩 기능을 사용할 수 있습니다: 클래식, 파라볼릭 SAR 지표, 이동평균 AMA, DEMA, FRAMA, MA, TEMA, VIDYA, 고점 및 저점 캔들 그림자 수준별 트레이딩.

핀 바 인디케이터 설정:

낮음에서 높음까지 캔들 최소 크기 - 캔들의 최소 크기(핍 단위) 를 설정합니다.

분석 중인 캔들의 최소 허용 높이(높음과 낮음 사이의 차이)를 설정합니다. 크기가 작은 캔들은 지표에서 무시되므로 중요하지 않거나 "노이즈" 캔들을 제외할 수 있습니다.

캔들의 전체 높이를 기준으로 캔들 몸통의 최대 허용 크기(시가/종가의 차이)를 정의합니다. 값이 작을수록 그림자가 길고 몸통이 작은 신호(클래식 핀 바)가 더 뚜렷하게 나타납니다.

이 매개변수는 핀 바 몸통이 이전 캔들 범위로 얼마나 깊숙이 들어갈 수 있는지를 정의합니다. 값이 작을수록 몸통이 범위 가장자리에 가까워지며, 이는 전형적인 반전 패턴에 해당합니다.

주 그림자의 길이(핀 바 매도인 경우 위쪽, 핀 바 매수인 경우 아래쪽)와 반대쪽 그림자 사이의 최소 비율을 설정합니다. 값이 클수록 반대쪽 그림자에 비해 메인 그림자가 더 뚜렷해야 합니다.

값 1.5 - 2.5는 신호를 필터링하여 뚜렷한 긴 그림자를 가진 캔들만 남깁니다.

어드바이저 설정:

포지션 볼륨 - 포지션 볼륨입니다;

트레일 설정:

트레일링 유형 - 트레일링 유형

인디케이터의 기간 - 트롤 계산에 사용되는 인디케이터의 기간입니다.

전문가 어드바이저가 작동하려면 iPinBars 지표와 후행 클래스 라이브러리가 필요합니다.

고정 스톱 레벨과 간단한 트롤을 사용한 EURUSD H4에 대한 지난 1년간 전문가 자문가의 작업 예시입니다:







