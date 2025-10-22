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ExpPinBar - 针形柱状价格行动模式的智能交易系统 - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
ExpPinBar Expert Advisor 基于价格行动 PinBar 指标 实施交易策略。根据指标发出的信号建立头寸。为管理未结头寸，可使用追踪库 提供的扩展追踪功能：经典功能、抛物线 SAR 指标、移动平均线 AMA、DEMA、FRAMA、MA、TEMA、VIDYA 以及蜡烛图的高低阴影水平。
针杆指标设置
- 蜡烛从低点到高点的最小尺寸-蜡烛 的最小尺寸（点数）。
设置所分析蜡烛的最小允许高度（高点和低点之差）。指标会忽略较小尺寸的蜡烛，从而排除不重要或 "噪音 "蜡烛。
增加该值可过滤低波动市场上的微弱信号；
- 蜡烛体相对于其阴影的最大尺寸-蜡烛体的最大尺寸（相对于整个蜡烛的尺寸，从 0 到 1）。
定义相对于整个蜡烛高度的蜡烛体最大允许尺寸（开盘价与收盘价之差）。该值越小，阴影越长、烛体越小的信号就越明显，这就是典型的 Pin Bars。
要找到最 "干净 "的 Pin Bars，请使用 0.2 - 0.4 的值；
- 相对于前一根 蜡烛的主体位置 （从 0 到 1）。
该参数定义了 Pin Bar 主体进入前一根蜡烛线范围的深度。
使用 0.2-0.4 的值来搜索针形棒主体位于前一根蜡烛线边界附近的信号；
- 阴影的长宽比 （系数）
设置主阴影（针型棒卖出时为上影线，针型棒买入时为下影线）与反向阴影长度的最小比值。
值 1.5 - 2.5 允许过滤信号，只留下具有明显长影线的蜡烛。
顾问设置：
- 持仓量- 持仓量；
- Slippage (in points)- 执行期间允许的最大价格偏差，以点为单位设置；
- Magic number-神奇数字；
- Stop loss (in points), 0 - none, -1 - by PinBar shadow-止损（以点为单位），0 - none, -1 - by PinBar shadow price；
- 止盈（以点为单位），0- 无 - 止盈（以点为单位），0 - 无；
- Stop loss deviation (in points)- 以点为单位的 Pin Bar 阴影止损偏差。
跟踪设置：
- 跟踪类型- 跟踪类型
- 追踪起始点- 追踪起始点的利润（以点为单位
- 以点为单位 的跟踪步长 - 以点为单位的价格跟踪步长
- 以点为单位的跟踪偏移 - 以点为单位的价格跟踪偏移
- Indicator's timeframe- 追踪计算中使用的指标的时间框架。
- MA Period - 移动平均计算周期
- MA 移位- 移动平均线的水平移位。
- AMA 快速 EMA 周期 - 快速 EMA 自适应移动平均线的计算周期。
- AMA 慢速 EMA 周期 - 自适应移动平均的慢速 EMA 计算周期
- VIDYA CMO 周期 - 具有动态平均周期的移动平均的 CMO 周期。
- 抛物线SAR 阶数- 抛物线 SAR 阶数
- 抛物线 SARMax- 抛物线 SAR 的最大值
- MA 应用价格- 用于计算移动平均线的价格
- MA 平滑方法- 移动平均线的平滑 类型。
- 指标数据指数- 从指标接收到的数据条数
Expert Advisor 的运行需要iPinBars 指标 和跟踪类库。
Expert Advisor 去年在欧元兑美元 H4 上使用固定止损位和简单追踪的工作示例：
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/63971
RSI adjusted SuperTrend
使用 rsi 过滤器的简单 atr 超级趋势基于 WPR、布林带和 ATR 指标的简单专家顾问工具
基于两个指标信号的简单策略：威廉百分比范围 (WPR) 和布林线 (BB)。只有当两个指标的信号一致时，才会开仓。
Bollinger Bands with pre outer band smoothing
具有可控外带平滑（预平滑）功能的布林线ATR classic therefore without iATR by William210
本代码不跟踪 iatr()，因为 iatr() 或本代码是一个更现代的版本。 本代码使用原始平滑，一种 SMA 而不是野生平滑。 对这两种平滑的分析可以为其他地方提供机会