ExpPinBar Expert Advisor 基于价格行动 PinBar 指标 实施交易策略。根据指标发出的信号建立头寸。为管理未结头寸，可使用追踪库 提供的扩展追踪功能：经典功能、抛物线 SAR 指标、移动平均线 AMA、DEMA、FRAMA、MA、TEMA、VIDYA 以及蜡烛图的高低阴影水平。

针杆指标设置

蜡烛从低点到高点的最小尺寸 - 蜡烛 的最小尺寸（点数）。

设置所分析蜡烛的最小允许高度（高点和低点之差）。指标会忽略较小尺寸的蜡烛，从而排除不重要或 "噪音 "蜡烛。

增加该值可过滤低波动市场上的微弱信号；





- 设置所分析蜡烛的最小允许高度（高点和低点之差）。指标会忽略较小尺寸的蜡烛，从而排除不重要或 "噪音 "蜡烛。 增加该值可过滤低波动市场上的微弱信号； 蜡烛体相对于其阴影的最大尺寸 - 蜡烛体的最大尺寸（相对于整个蜡烛的尺寸，从 0 到 1）。

定义相对于整个蜡烛高度的蜡烛体最大允许尺寸（开盘价与收盘价之差）。该值越小，阴影越长、烛体越小的信号就越明显，这就是典型的 Pin Bars。

要找到最 "干净 "的 Pin Bars，请使用 0.2 - 0.4 的值；





- 定义相对于整个蜡烛高度的蜡烛体最大允许尺寸（开盘价与收盘价之差）。该值越小，阴影越长、烛体越小的信号就越明显，这就是典型的 Pin Bars。 要找到最 "干净 "的 Pin Bars，请使用 0.2 - 0.4 的值； 相对于前一根 蜡烛 的主体位置 （从 0 到 1）。

该参数定义了 Pin Bar 主体进入前一根蜡烛线范围的深度。

使用 0.2-0.4 的值来搜索针形棒主体位于前一根蜡烛线边界附近的信号；





该参数定义了 Pin Bar 主体进入前一根蜡烛线范围的深度。 使用 0.2-0.4 的值来搜索针形棒主体位于前一根蜡烛线边界附近的信号； 阴影的长宽比 （系数）

设置主阴影（针型棒卖出时为上影线，针型棒买入时为下影线）与反向阴影长度的最小比值。

值 1.5 - 2.5 允许过滤信号，只留下具有明显长影线的蜡烛。

顾问设置：

持仓量 - 持仓量；

- 持仓量； Slippage (in points) - 执行期间允许的最大价格偏差，以点为单位设置；

- 执行期间允许的最大价格偏差，以点为单位设置； Magic number - 神奇数字 ；

- ； Stop loss (in points), 0 - none, -1 - by PinBar shadow - 止损（以点为单位 ），0 - none, -1 - by PinBar shadow price；

- ），0 - none, -1 - by PinBar shadow price； 止盈 （以点为单位），0 - 无 - 止盈（以点为单位），0 - 无；

- 无 - 止盈（以点为单位），0 - 无； Stop loss deviation (in points)- 以点为单位的 Pin Bar 阴影止损偏差。

跟踪设置：

跟踪类型 - 跟踪类型

- 跟踪类型 追踪 起始点 - 追踪起始点的利润（以点为单位

- 追踪起始点的利润（以点为单位 以点为单位 的跟踪步长 - 以点为单位的价格跟踪步长

的跟踪步长 - 以点为单位的价格跟踪步长 以点为单位的跟踪偏移 - 以点为单位的价格跟踪偏移

Indicator's timeframe - 追踪计算中使用的指标的时间框架。

- 追踪计算中使用的指标的时间框架。 MA Period - 移动平均计算周期

Period - 移动平均计算周期 MA 移位 - 移动平均线的水平移位。

- 移动平均线的水平移位。 AMA 快速 EMA 周期 - 快速 EMA 自适应移动平均线的计算周期。

EMA 周期 - 快速 EMA 自适应移动平均线的计算周期。 AMA 慢速 EMA 周期 - 自适应移动平均的慢速 EMA 计算周期

EMA 周期 - 自适应移动平均的慢速 EMA 计算周期 VIDYA CMO 周期 - 具有动态平均周期的移动平均的 CMO 周期。

周期 - 具有动态平均周期的移动平均的 CMO 周期。 抛物线 SAR 阶数 - 抛物线 SAR 阶数

- 抛物线 SAR 阶数 抛物线 SAR Max - 抛物线 SAR 的最大值

- 抛物线 SAR 的最大值 MA 应用价格 - 用于计算移动平均线的价格

- 用于计算移动平均线的价格 MA 平滑方法 - 移动平均线的 平滑 类型。

- 移动平均线的 类型。 指标数据指数- 从指标接收到的数据条数

Expert Advisor 的运行需要iPinBars 指标 和跟踪类库。

Expert Advisor 去年在欧元兑美元 H4 上使用固定止损位和简单追踪的工作示例：







