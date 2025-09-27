Was ist dieser Kodex?

Erläuterung des Kodex und seiner Anwendung

Dieser Code ist eineeigene Optimierungsfunktion für den MetaTrader 5 Strategy Tester. Er ist kein Expert Advisor, Indikator oder Skript im klassischen Sinne, sondern ein spezielles Skript zur Analyse von Testergebnissen.

Wie der Code funktioniert:

1. Datenerfassung

Holt sich die Historie der Trades vom Tester

Überprüft die Mindestanforderungen (mindestens 50 Trades)

Bestimmt Ersteinlage und Zeiträume

2. Teilt die Daten auf

Teilt die Trades in zwei Perioden auf: In-Sample (IS) - die ersten 70% des Testzeitraums Out-of-Sample (OOS) - die letzten 30% des Zeitraums mit einem Abstand von 1 Tag



3. Berechnung der Metriken

Berechnet eine Reihe von Metriken für beide Zeiträume:

Rentabilität und Drawdown

Sharpe- und Sortino-Kennzahlen

Gewinnfaktor und Wahrscheinlichkeit von gewinnbringenden Transaktionen

Statistische Indikatoren (Schiefe, Kurtosis)

Spezielle Metriken (Serenity Ratio)

4. Statistische Analyse

Vergleich von IS- und OOS-Verteilungen mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test

Überprüfung der Normalität der Verteilungen mit dem Jarque-Bera-Test

5. Bewertung der Strategie

Erstellt eine umfassende Strategiebewertung, die Folgendes berücksichtigt:

Rentabilität (30%)

Konsistenz der Ergebnisse (30 %)

Risikobereinigte Leistung (25%)

Statistische Qualität (15%)

Wo Sie diesen Code verwenden können:

1. Optimierung der Strategie

Legen Sie den Code im Ordner MQL5/Scripts/ ab.

Wählen Sie im Strategietester "Benutzerdefiniertes Optimierungskriterium".

Verwenden Sie dieses Skript, um die Ergebnisse der Optimierung zu bewerten

2. Strategie-Validierung

Verwenden Sie dieses Skript, um die Stabilität der Strategie zu überprüfen

Analyse von Diskrepanzen zwischen IS- und OOS-Perioden

Identifizierung von überoptimierten Strategien

3. Vergleich von Strategien

Objektiver Vergleich verschiedener Strategien

Rangfolge der Strategien nach einem umfassenden Kriterium

Vorteile des Ansatzes:

Minimierung von Überoptimierungen durch Datenpartitionierung

Umfassende Bewertung, die mehrere Aspekte der Leistung berücksichtigt

Statistische Überprüfung der Robustheit der Ergebnisse

Automatisches Screening von nicht lebensfähigen Strategien

Wichtige Hinweise:

Erfordert eine signifikante Anzahl von Geschäften (mindestens 50)

Benötigt einen ausreichenden historischen Zeitraum für die Aufteilung in IS/OOS

Der Code liefert -DBL_MAX für Strategien, die die Mindestanforderungen nicht erfüllen

Dieser Ansatz ist besonders nützlich für Händler und Entwickler, die das Testen und Optimieren von Handelsstrategien ernst nehmen und das Risiko der Anpassung an historische Daten minimieren wollen.