표준 메타트레이더 5 최적화 기능을 확장하는 테스터용 스크립트
- Vladimir Novikov
- 27
-
이 코드란 무엇인가요?
이 코드는 메타트레이더 5 전략 테스터를 위한 맞춤형 최적화 기능입니다. 이는 고전적인 의미의 전문가 조언, 보조지표 또는 스크립트가 아니라 테스트 결과를 분석하기 위한 특수 스크립트입니다.
코드 작동 방식:
1. 데이터 수집
-
테스터로부터 거래 내역을 가져옵니다.
-
최소 요건 확인(최소 50회 이상 거래)
-
초기 예치금 및 기간 결정
2. 데이터 분할
-
거래를 두 기간으로 분할합니다:
-
샘플 내(IS) - 테스트 기간의 첫 70% 기간
-
표본 외(OOS) - 1일 간격으로 기간의 마지막 30%를 분할합니다.
-
3. 지표 계산
두 기간에 대한 지표 집합을 계산합니다:
-
수익성 및 자본 감소
-
샤프 및 소티노 비율
-
수익률 및 수익성 있는 거래의 확률
-
통계 지표(스큐어니스, 첨도)
-
특별 지표(세레니티 비율)
4. 통계 분석
-
콜모고로프-스미르노프 테스트를 사용하여 IS와 OOS 분포를 비교합니다.
-
Jarque-Bera 테스트를 사용하여 분포의 정규성 확인
5. 전략 평가
종합적인 전략 평가를 작성합니다:
-
수익성(30%)
-
결과의 일관성(30%)
-
위험 조정 성과(25%)
-
통계적 품질(15%)
이 코드의 사용처
1. 전략 최적화
-
코드를 MQL5/Scripts/ 폴더에 넣습니다.
-
전략 테스터에서 "사용자 지정 최적화 기준"을 선택합니다.
-
이 스크립트를 사용하여 최적화 결과를 평가합니다.
2. 전략 검증
-
전략의 안정성을 검증하는 데 사용
-
IS 기간과 OOS 기간 간의 불일치 분석
-
과도하게 최적화된 전략 식별
3. 전략 비교
-
다양한 전략을 객관적으로 비교하려면
-
종합적인 기준에 따라 전략 순위를 매기려면 다음과 같이 하세요.
접근 방식의 장점
-
데이터 파티셔닝을 통한 과도한 최적화 최소화
-
성능의 여러 측면을 고려하는 종합적인 평가
-
결과의 견고성에 대한 통계적 검증
-
실행 불가능한 전략의 자동 선별
중요 참고 사항
-
상당한 수의 거래가 필요함(최소 50개 이상)
-
IS/OOS로 분할하려면 충분한 과거 기간이 필요합니다.
-
최소 요건을 충족하지 못하는 전략의 경우 코드가 -DBL_MAX를 반환합니다.
이 접근 방식은 트레이딩 전략을 진지하게 테스트하고 최적화하여 과거 데이터에 맞추는 위험을 최소화하려는 트레이더와 개발자에게 특히 유용합니다.
