Logify ist eine Logging-Bibliothek für MQL, die das Debugging, Tracking und die Überwachung von EAs und Indikatoren vereinfacht. Sie bietet strukturierte, anpassbare und organisierte Logs direkt auf dem Chart oder im Terminal, mit Unterstützung für Log-Levels, flexible Formate und mehrere Handler. Eine leichtgewichtige, elegante Lösung, die sich leicht in Ihre MQL-Projekte integrieren lässt.





📦 Eigenschaften

Mehrere Log-Ebenen: DEBUG, INFO, ALERT, ERROR, FATAL

Anzeige der Logs direkt im Diagramm, Terminal, in Dateien oder sogar in der Datenbank

Anpassbares Log-Format und -Layout

Modulare Architektur mit mehreren Handlern

Leichtgewichtig und einfach zu integrieren und zu verwenden





✔️ Log-Stufen

Ebene

Beschreibung

DEBUG

Ausführliche Informationen zur Fehlersuche

INFO

Allgemeine Informationen

ALERT

Warnungen oder wichtige Ereignisse

ERROR

Fehler, die Aufmerksamkeit erfordern

FATAL

Kritische Fehler, Ausführung stoppen







🖥️ Enthaltene Handler

Jeder Handler definiert, wo die Protokolle angezeigt oder gespeichert werden sollen.

Handler

Beschreibung Kommentar

Protokolle direkt im Diagramm anzeigen (Kommentar) Konsole

Protokolle im MetaTrader-Terminal anzeigen Datei

Speichern von Protokollen in .txt oder .log Dateien Datenbank Speichert die Protokolle in einer lokalen SQLite-Datenbank

Sie können einen oder mehrere Handler gleichzeitig verwenden, wie z.B. Grafik + Datei + Konsole.





🛠️ Log-Format

Beispiel für ein Formatierungsmuster:

"{date_time} [{levelname}]: {msg}"

Verfügbare Token:

{Levelname}: Level-Name (DEBUG, INFO, ERROR, etc.)

{msg}: Hauptmeldung

{args} : Zusätzliche Argumente oder Details

Zusätzliche Argumente oder Details {timestamp} : Zeitstempel in Sekunden (Unix-Zeit)

Zeitstempel in Sekunden (Unix-Zeit) {date_time} : Formatiertes Datum und Uhrzeit (hh:mm:ss, etc.)

Formatiertes Datum und Uhrzeit (hh:mm:ss, etc.) {level} : Numerischer Code für den Level (0 = DEBUG, 1 = INFO...)

Numerischer Code für den Level (0 = DEBUG, 1 = INFO...) {Ursprung} : Im Protokollaufruf definierter Ursprung oder Kontext

Im Protokollaufruf definierter Ursprung oder Kontext {Dateiname} : Name der Quelldatei (falls vorhanden)

Name der Quelldatei (falls vorhanden) {function} : Name der Funktion, von der aus sie aufgerufen wurde

Name der Funktion, von der aus sie aufgerufen wurde {line} : Zeilennummer im Code, in dem das Protokoll aufgetreten ist





⚖️ Lizenz

MIT-Lizenz - Frei zur Verwendung für persönliche und kommerzielle Projekte.





👨‍💻 Autor

Entwickelt von joaopedrodev, mit dem Ziel, die MQL-Entwicklung professioneller, organisierter und effizienter zu machen.