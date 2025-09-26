CodeBaseKategorien
Logify ist eine Logging-Bibliothek für MQL, die das Debugging, Tracking und die Überwachung von EAs und Indikatoren vereinfacht. Sie bietet strukturierte, anpassbare und organisierte Logs direkt auf dem Chart oder im Terminal, mit Unterstützung für Log-Levels, flexible Formate und mehrere Handler. Eine leichtgewichtige, elegante Lösung, die sich leicht in Ihre MQL-Projekte integrieren lässt.


📦 Eigenschaften

  • Mehrere Log-Ebenen: DEBUG, INFO, ALERT, ERROR, FATAL
  • Anzeige der Logs direkt im Diagramm, Terminal, in Dateien oder sogar in der Datenbank
  • Anpassbares Log-Format und -Layout
  • Modulare Architektur mit mehreren Handlern
  • Leichtgewichtig und einfach zu integrieren und zu verwenden


🚀 Installation

  1. Kopieren Sie den Ordner /Logify nach:
    MQL5/Include/
  2. Binden Sie Logify in Ihren EA, Indikator oder Ihr Skript ein:
    #include <Logify/Logify.mqh>
  3. Es ist möglich, die Installation mit Git durchzuführen, greifen Sie einfach auf das Repository zu und folgen Sie den Schritten.



🔧 Schnellstart Beispiel

Einfaches Beispiel mit Standardeinstellungen:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Import|
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Logify/Logify.mqh>
CLogify Logify;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Experten-Initialisierungsfunktion|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   //--- Beispielprotokolle
   Logify.Debug("Initialization started");
   Logify.Info("Account balance is OK");
   Logify.Alert("Take profit reached");
   Logify.Error("Failed to send order", "Order", "Reason: No money");
   Logify.Fatal("Critical error: Invalid input parameters");

  //---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Fortgeschrittenes Beispiel mit benutzerdefinierten Handler-Einstellungen. In diesem Beispiel wird der Log-Eintrag in Dateien und im Graph-Kommentar gespeichert. Anpassen der Einstellungen für jede dieser Dateien.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Import|
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Logify/Logify.mqh>
CLogify Logify;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Experten-Initialisierungsfunktion|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   //--- Kommentarhandler konfigurieren
   MqlLogifyHandleCommentConfig config_comment;
   config_comment.size = 10;
   config_comment.frame_style = LOG_FRAME_STYLE_SINGLE;
   config_comment.direction = LOG_DIRECTION_UP;
   config_comment.title = "My Expert";

   //--- Kommentarhandler erstellen und konfigurieren
   CLogifyHandlerComment *handler_comment = new CLogifyHandlerComment();
   handler_comment.SetConfig(config_comment);
   handler_comment.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG);
   handler_comment.SetFormatter(new CLogifyFormatter("{date_time} [{levelname}]: {msg}","hh:mm:ss"));
   
   //--- Dateihandler konfigurieren
   MqlLogifyHandleFileConfig file_config;
   file_config.CreateDateRotationConfig("my_expert","logs",LOG_FILE_EXTENSION_LOG,10,100,CP_UTF8);
   
   //--- Dateihandler erstellen und konfigurieren
   CLogifyHandlerFile *handler_file = new CLogifyHandlerFile();
   handler_file.SetConfig(file_config);
   handler_file.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG);
   handler_file.SetFormatter(new CLogifyFormatter("{date_time} [{levelname}]: {msg} ({filename} | {origin} | {function})","hh:mm:ss"));
   
   //--- Handler anhängen
   Logify.AddHandler(handler_comment);
   Logify.AddHandler(handler_file);

   //--- Beispielprotokolle
   Logify.Debug("Initialization started");
   Logify.Info("Account balance is OK");
   Logify.Alert("Take profit reached");
   Logify.Error("Failed to send order", "Order", "Reason: No money");
   Logify.Fatal("Critical error: Invalid input parameters");
   
   //---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Um die einzelnen Einstellungen zu verstehen, empfehle ich, die folgenden Artikel zu lesen, in denen ich jeden Schritt der Bibliotheksentwicklung erkläre:


✔️ Log-Stufen

Ebene
 Beschreibung
DEBUG
 Ausführliche Informationen zur Fehlersuche
INFO
 Allgemeine Informationen
ALERT
 Warnungen oder wichtige Ereignisse
ERROR
 Fehler, die Aufmerksamkeit erfordern
FATAL
 Kritische Fehler, Ausführung stoppen


🖥️ Enthaltene Handler

Jeder Handler definiert, wo die Protokolle angezeigt oder gespeichert werden sollen.

Handler
 Beschreibung
Kommentar
 Protokolle direkt im Diagramm anzeigen (Kommentar)
Konsole
 Protokolle im MetaTrader-Terminal anzeigen
Datei
 Speichern von Protokollen in .txt oder .log Dateien
Datenbank Speichert die Protokolle in einer lokalen SQLite-Datenbank

Sie können einen oder mehrere Handler gleichzeitig verwenden, wie z.B. Grafik + Datei + Konsole.


🛠️ Log-Format

Beispiel für ein Formatierungsmuster:

"{date_time} [{levelname}]: {msg}"

Verfügbare Token:

  • {Levelname}: Level-Name (DEBUG, INFO, ERROR, etc.)
  • {msg}: Hauptmeldung
  • {args}: Zusätzliche Argumente oder Details
  • {timestamp}: Zeitstempel in Sekunden (Unix-Zeit)
  • {date_time}: Formatiertes Datum und Uhrzeit (hh:mm:ss, etc.)
  • {level}: Numerischer Code für den Level (0 = DEBUG, 1 = INFO...)
  • {Ursprung}: Im Protokollaufruf definierter Ursprung oder Kontext
  • {Dateiname}: Name der Quelldatei (falls vorhanden)
  • {function}: Name der Funktion, von der aus sie aufgerufen wurde
  • {line}: Zeilennummer im Code, in dem das Protokoll aufgetreten ist


⚖️ Lizenz

MIT-Lizenz - Frei zur Verwendung für persönliche und kommerzielle Projekte.


👨‍💻 Autor

Entwickelt von joaopedrodev, mit dem Ziel, die MQL-Entwicklung professioneller, organisierter und effizienter zu machen.

