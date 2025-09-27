und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Balance of Power (BOP) ist ein Indikator, der ursprünglich von Igor Livshin im Jahr 2001 entwickelt wurde, um das Gleichgewicht der Kräfte zwischen Käufern und Verkäufern während jeder Kerze zu messen.
In dieser Version haben wir einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) verwendet, um die Berechnung zu glätten, das Rauschen zu reduzieren und die Lesbarkeit zu verbessern.
Dieser Indikator zeigt visuell an, wer die Kontrolle über den Markt hat:
-
Käufer (Bullen), wenn der Schlusskurs nahe dem Höchststand liegt;
-
Verkäufer (Bären), wenn der Schlusskurs in der Nähe des Tiefstkurses liegt.
Die Grundlage der Berechnung ist:
BOP = (Schluss - Eröffnung) / (Hoch - Tief)
BOP > 0 - Käuferdominanz
BOP < 0 - Verkäuferdominanz
BOP ≈ 0 - Gleichgewicht oder Unentschlossenheit
Extreme Zonen (z.B. ±0,2) - können auf Situationen übertriebener Stärke hinweisen, die zur Korrektur tendieren
