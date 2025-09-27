Es handelt sich um ein Tester-Skript, das die Standard-Optimierungsfunktionen von MetaTrader 5 erweitert und es Ihnen ermöglicht, Strategien nach komplexen benutzerdefinierten Kriterien zu bewerten (mit Trennung in In-Sample- und Out-of-Sample-Perioden, erweiterten Metriken und statistischen Tests).

PriceVar% ist ein Indikator, der die prozentuale Differenz zwischen dem Kurs und einem gleitenden Durchschnitt misst und die Stärke der Marktbewegung im Verhältnis zu einem Referenzwert aufzeigt.

Der 2-Pair Correlation EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der mit BTC/USD und ETH/USD handelt und deren Preiskorrelation ausnutzt. Der EA eröffnet Trades, wenn die Paare divergieren und schließt sie, wenn sie sich wieder annähern, und automatisiert Ihren Handel mit minimalem Aufwand.