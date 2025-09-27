CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Gleichgewicht der Kräfte - Indikator für den MetaTrader 5

HENRIQUE ARAUJO | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
64
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Balance of Power (BOP) ist ein Indikator, der ursprünglich von Igor Livshin im Jahr 2001 entwickelt wurde, um das Gleichgewicht der Kräfte zwischen Käufern und Verkäufern während jeder Kerze zu messen.
In dieser Version haben wir einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) verwendet, um die Berechnung zu glätten, das Rauschen zu reduzieren und die Lesbarkeit zu verbessern.



Dieser Indikator zeigt visuell an, wer die Kontrolle über den Markt hat:

  • Käufer (Bullen), wenn der Schlusskurs nahe dem Höchststand liegt;

  • Verkäufer (Bären), wenn der Schlusskurs in der Nähe des Tiefstkurses liegt.

Die Grundlage der Berechnung ist:

BOP = (Schluss - Eröffnung) / (Hoch - Tief)


BOP > 0 - Käuferdominanz
BOP < 0 - Verkäuferdominanz
BOP ≈ 0 - Gleichgewicht oder Unentschlossenheit
Extreme Zonen (z.B. ±0,2) - können auf Situationen übertriebener Stärke hinweisen, die zur Korrektur tendieren



Übersetzt aus dem Portugiesischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/pt/code/63099

Ein Skript für einen Tester, das die Standard-Optimierungsfunktionen des MetaTrader 5 erweitert Ein Skript für einen Tester, das die Standard-Optimierungsfunktionen des MetaTrader 5 erweitert

Es handelt sich um ein Tester-Skript, das die Standard-Optimierungsfunktionen von MetaTrader 5 erweitert und es Ihnen ermöglicht, Strategien nach komplexen benutzerdefinierten Kriterien zu bewerten (mit Trennung in In-Sample- und Out-of-Sample-Perioden, erweiterten Metriken und statistischen Tests).

Rsi Engulfing Bar V2 Rsi Engulfing Bar V2

Rsi-Indikator

PreisVar PreisVar

PriceVar% ist ein Indikator, der die prozentuale Differenz zwischen dem Kurs und einem gleitenden Durchschnitt misst und die Stärke der Marktbewegung im Verhältnis zu einem Referenzwert aufzeigt.

2-Pair Correlation EA 2-Pair Correlation EA

Der 2-Pair Correlation EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der mit BTC/USD und ETH/USD handelt und deren Preiskorrelation ausnutzt. Der EA eröffnet Trades, wenn die Paare divergieren und schließt sie, wenn sie sich wieder annähern, und automatisiert Ihren Handel mit minimalem Aufwand.