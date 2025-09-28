PriceVar% ist ein Indikator, der die prozentuale Differenz zwischen dem Kurs und einem gleitenden Durchschnitt misst und die Stärke der Marktbewegung im Verhältnis zu einem Referenzwert aufzeigt.

Wie funktioniert er?

Wenn der Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt, lautet die Berechnung:

Var = (Hoch - MA) / MA * 100 ;

Wenn der Schlusskurs unter dem Durchschnitt liegt, lautet die Berechnung:

Var = (Tief - MA) / MA * 100 ;

Das Ergebnis wird als prozentuales Histogramm (%) angezeigt :

Grün → wenn der Kurs über dem Durchschnitt liegt (Kaufkraft).

Rot → wenn der Preis unter dem Durchschnitt liegt (Verkaufskraft).

Auswertung

Positive Werte zeigen den Abstand des Hochs vom Durchschnitt an.

Negative Werte zeigen den Abstand des Tiefs vom Durchschnitt an.

Je höher der absolute Wert, desto größer ist der prozentuale Abstand des Preises vom Durchschnitt.

Praktische Anwendungen

Identifizierung von Momenten des Überkaufens/Überverkaufens im Verhältnis zum Durchschnitt .

Messung der prozentualen Volatilität um den Durchschnitt.

Hilfe bei Ausbruchs- oder Umkehrstrategien durch Validierung der Intensität der Bewegung.

Verwendung als Filter in automatisierten Systemen (z. B. nur handeln, wenn die prozentuale Veränderung einen bestimmten Schwellenwert überschreitet).

Parameter

Durchschnittsperiode (iPeriod): Legt den Horizont des gleitenden Durchschnitts fest, der als Referenz verwendet wird.



