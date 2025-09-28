und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
PreisVar - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 43
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
PriceVar% ist ein Indikator, der die prozentuale Differenz zwischen dem Kurs und einem gleitenden Durchschnitt misst und die Stärke der Marktbewegung im Verhältnis zu einem Referenzwert aufzeigt.
Wie funktioniert er?
-
Wenn der Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt, lautet die Berechnung:
-
Wenn der Schlusskurs unter dem Durchschnitt liegt, lautet die Berechnung:
Var = (Tief - MA) / MA * 100;
Das Ergebnis wird als prozentuales Histogramm (%) angezeigt :
-
Grün → wenn der Kurs über dem Durchschnitt liegt (Kaufkraft).
-
Rot → wenn der Preis unter dem Durchschnitt liegt (Verkaufskraft).
Auswertung
-
Positive Werte zeigen den Abstand des Hochs vom Durchschnitt an.
-
Negative Werte zeigen den Abstand des Tiefs vom Durchschnitt an.
-
Je höher der absolute Wert, desto größer ist der prozentuale Abstand des Preises vom Durchschnitt.
Praktische Anwendungen
-
Identifizierung von Momenten des Überkaufens/Überverkaufens im Verhältnis zum Durchschnitt.
-
Messung der prozentualen Volatilität um den Durchschnitt.
-
Hilfe bei Ausbruchs- oder Umkehrstrategien durch Validierung der Intensität der Bewegung.
-
Verwendung als Filter in automatisierten Systemen (z. B. nur handeln, wenn die prozentuale Veränderung einen bestimmten Schwellenwert überschreitet).
Parameter
-
Durchschnittsperiode (iPeriod): Legt den Horizont des gleitenden Durchschnitts fest, der als Referenz verwendet wird.
Übersetzt aus dem Portugiesischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/pt/code/63139
Der Balance of Power (BOP) ist ein Indikator, der ursprünglich von Igor Livshin im Jahr 2001 entwickelt wurde, um das Gleichgewicht der Kräfte zwischen Käufern und Verkäufern während jeder Kerze zu messen.Ein Skript für einen Tester, das die Standard-Optimierungsfunktionen des MetaTrader 5 erweitert
Es handelt sich um ein Tester-Skript, das die Standard-Optimierungsfunktionen von MetaTrader 5 erweitert und es Ihnen ermöglicht, Strategien nach komplexen benutzerdefinierten Kriterien zu bewerten (mit Trennung in In-Sample- und Out-of-Sample-Perioden, erweiterten Metriken und statistischen Tests).
Der 2-Pair Correlation EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der mit BTC/USD und ETH/USD handelt und deren Preiskorrelation ausnutzt. Der EA eröffnet Trades, wenn die Paare divergieren und schließt sie, wenn sie sich wieder annähern, und automatisiert Ihren Handel mit minimalem Aufwand.Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator
Es handelt sich um einen Indikator, der Swing High/Low und Fibonacci Retracement kombiniert, um potenzielle Kaufzonen zu identifizieren.