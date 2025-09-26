und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Rsi Engulfing Bar V2 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 62
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
- RSI-Bedingung:
Der Relative Strength Index (RSI) für den aktuellen Zeitraum liegt unter einem festgelegten niedrigen Schwellenwert (RsiLow). Dies weist auf überverkaufte Bedingungen hin.
- Candlestick-Muster:
Es wird auf ein bestimmtes Candlestick-Muster über drei aufeinanderfolgende Kerzen geprüft:
- Die aktuelle Kerze (1) schließt höher als sie eröffnet (bullish)
- Die vorherige Kerze (2) schließt niedriger als sie eröffnet (bearish)
- Der Schlusskurs der aktuellen Kerze liegt unter dem Hoch der vorherigen Kerze
- Preis-Aktion:
Der Alarm prüft auch, ob der Schlusskurs der aktuellen Kerze über dem Eröffnungswert der vorherigen Kerze liegt, was auf eine mögliche Umkehrung hindeutet.
- Kaufsignal:
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, generiert der Alarm ein Kaufsignal mit einem Aufwärtspfeil am Tiefpunkt der aktuellen Kerze.
Rsi Levels 30 - 70 - BITTE ADD RSI mit PERIOD 10 / LVLS 30/70 - Wenn ein engulfing bar unterhalb oder oberhalb der rsi Werte auftritt, wird der Alarm ausgelöst -
Volle ALERTS !!!
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/52102
Logify ist eine Logging-Bibliothek für MQL, die das Debugging, Tracking und die Überwachung von EAs und Indikatoren vereinfacht. Sie bietet strukturierte, anpassbare und organisierte Logs direkt auf dem Chart oder im Terminal, mit Unterstützung für Log-Levels, flexible Formate und mehrere Handler. Eine leichtgewichtige, elegante Lösung, die sich einfach in Ihre MQL-Projekte integrieren lässt.Rsi Ema Engulfing Bar V3
Engulfing Bar erscheint unter Ema gleitenden Durchschnitt, der steigt - Buy Trade -
Es handelt sich um ein Tester-Skript, das die Standard-Optimierungsfunktionen von MetaTrader 5 erweitert und es Ihnen ermöglicht, Strategien nach komplexen benutzerdefinierten Kriterien zu bewerten (mit Trennung in In-Sample- und Out-of-Sample-Perioden, erweiterten Metriken und statistischen Tests).Gleichgewicht der Kräfte
Der Balance of Power (BOP) ist ein Indikator, der ursprünglich von Igor Livshin im Jahr 2001 entwickelt wurde, um das Gleichgewicht der Kräfte zwischen Käufern und Verkäufern während jeder Kerze zu messen.