Uno script per un tester che estende le caratteristiche di ottimizzazione standard di MetaTrader 5 - script per MetaTrader 5
- Vladimir Novikov
- 51
Che cos'è questo codice?
Questo codice è unafunzione di ottimizzazione personalizzata per il MetaTrader 5 Strategy Tester. Non si tratta di un Expert Advisor, di un indicatore o di uno script in senso classico, ma di uno script speciale per l'analisi dei risultati dei test.
Come funziona il codice:
1. Raccolta dei dati
-
Ottiene la cronologia delle operazioni dal tester
-
Verifica i requisiti minimi (almeno 50 operazioni)
-
Determina il deposito iniziale e i periodi di tempo
2. Suddivide i dati
-
Suddivide gli scambi in due periodi:
-
In-Sample (IS) - il primo 70% del periodo di test
-
Fuori campione (OOS) - l'ultimo 30% del periodo con un intervallo di 1 giorno.
-
3. Calcolo delle metriche
Calcola una serie di metriche per entrambi i periodi:
-
redditività e drawdown
-
Rapporti Sharpe e Sortino
-
Fattore di profitto e probabilità di operazioni redditizie
-
Indicatori statistici (skewness, kurtosis)
-
Metriche speciali (rapporto di serenità)
4. Analisi statistica
-
Confronta le distribuzioni IS e OOS utilizzando il test di Kolmogorov-Smirnov.
-
Verifica la normalità delle distribuzioni utilizzando il test di Jarque-Bera
5. Valutazione della strategia
Crea una valutazione completa della strategia che tiene conto di:
-
redditività (30%)
-
Coerenza dei risultati (30%)
-
Performance corretta per il rischio (25%)
-
Qualità statistica (15%)
Dove utilizzare questo codice:
1. ottimizzazione della strategia
-
Inserite il codice nella cartella MQL5/Scripts/.
-
Nel tester delle strategie, selezionare "Criterio di ottimizzazione personalizzato".
-
Utilizzare questo script per valutare i risultati dell'ottimizzazione
2. Convalida della strategia
-
Utilizzare per convalidare la stabilità della strategia
-
Analisi delle discrepanze tra i periodi IS e OOS
-
Identificazione di strategie sovra-ottimizzate
3. Confronto delle strategie
-
Confronto oggettivo di diverse strategie
-
Classificare le strategie in base a un criterio globale
Vantaggi dell'approccio:
-
Riduzione al minimo della sovraottimizzazione attraverso la suddivisione dei dati
-
La valutazione completa tiene conto di diversi aspetti delle prestazioni
-
Verifica statistica della robustezza dei risultati
-
Selezione automatica delle strategie non redditizie
Note importanti:
-
Richiede un numero significativo di operazioni (almeno 50).
-
Necessità di un periodo storico sufficiente per dividere in IS/OOS
-
Il codice restituisce -DBL_MAX per le strategie che non superano i requisiti minimi.
Questo approccio è particolarmente utile per i trader e gli sviluppatori che desiderano testare e ottimizzare seriamente le strategie di trading, riducendo al minimo il rischio di adattamento ai dati storici.
