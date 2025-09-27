Che cos'è questo codice?

Spiegazione del codice e della sua applicazione

Questo codice è unafunzione di ottimizzazione personalizzata per il MetaTrader 5 Strategy Tester. Non si tratta di un Expert Advisor, di un indicatore o di uno script in senso classico, ma di uno script speciale per l'analisi dei risultati dei test.

Come funziona il codice:

1. Raccolta dei dati

Ottiene la cronologia delle operazioni dal tester

Verifica i requisiti minimi (almeno 50 operazioni)

Determina il deposito iniziale e i periodi di tempo

2. Suddivide i dati

Suddivide gli scambi in due periodi: In-Sample (IS) - il primo 70% del periodo di test Fuori campione (OOS) - l'ultimo 30% del periodo con un intervallo di 1 giorno.



3. Calcolo delle metriche

Calcola una serie di metriche per entrambi i periodi:

redditività e drawdown

Rapporti Sharpe e Sortino

Fattore di profitto e probabilità di operazioni redditizie

Indicatori statistici (skewness, kurtosis)

Metriche speciali (rapporto di serenità)

4. Analisi statistica

Confronta le distribuzioni IS e OOS utilizzando il test di Kolmogorov-Smirnov.

Verifica la normalità delle distribuzioni utilizzando il test di Jarque-Bera

5. Valutazione della strategia

Crea una valutazione completa della strategia che tiene conto di:

redditività (30%)

Coerenza dei risultati (30%)

Performance corretta per il rischio (25%)

Qualità statistica (15%)

Dove utilizzare questo codice:

1. ottimizzazione della strategia

Inserite il codice nella cartella MQL5/Scripts/.

Nel tester delle strategie, selezionare "Criterio di ottimizzazione personalizzato".

Utilizzare questo script per valutare i risultati dell'ottimizzazione

2. Convalida della strategia

Utilizzare per convalidare la stabilità della strategia

Analisi delle discrepanze tra i periodi IS e OOS

Identificazione di strategie sovra-ottimizzate

3. Confronto delle strategie

Confronto oggettivo di diverse strategie

Classificare le strategie in base a un criterio globale

Vantaggi dell'approccio:

Riduzione al minimo della sovraottimizzazione attraverso la suddivisione dei dati

La valutazione completa tiene conto di diversi aspetti delle prestazioni

Verifica statistica della robustezza dei risultati

Selezione automatica delle strategie non redditizie

Note importanti:

Richiede un numero significativo di operazioni (almeno 50).

Necessità di un periodo storico sufficiente per dividere in IS/OOS

Il codice restituisce -DBL_MAX per le strategie che non superano i requisiti minimi.

Questo approccio è particolarmente utile per i trader e gli sviluppatori che desiderano testare e ottimizzare seriamente le strategie di trading, riducendo al minimo il rischio di adattamento ai dati storici.