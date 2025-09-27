CodeBaseSezioni
Uno script per un tester che estende le caratteristiche di ottimizzazione standard di MetaTrader 5 - script per MetaTrader 5

Spiegazione del codice e della sua applicazione

Che cos'è questo codice?

Questo codice è unafunzione di ottimizzazione personalizzata per il MetaTrader 5 Strategy Tester. Non si tratta di un Expert Advisor, di un indicatore o di uno script in senso classico, ma di uno script speciale per l'analisi dei risultati dei test.

Come funziona il codice:

1. Raccolta dei dati

  • Ottiene la cronologia delle operazioni dal tester

  • Verifica i requisiti minimi (almeno 50 operazioni)

  • Determina il deposito iniziale e i periodi di tempo

2. Suddivide i dati

  • Suddivide gli scambi in due periodi:

    • In-Sample (IS) - il primo 70% del periodo di test

    • Fuori campione (OOS) - l'ultimo 30% del periodo con un intervallo di 1 giorno.

3. Calcolo delle metriche

Calcola una serie di metriche per entrambi i periodi:

  • redditività e drawdown

  • Rapporti Sharpe e Sortino

  • Fattore di profitto e probabilità di operazioni redditizie

  • Indicatori statistici (skewness, kurtosis)

  • Metriche speciali (rapporto di serenità)

4. Analisi statistica

  • Confronta le distribuzioni IS e OOS utilizzando il test di Kolmogorov-Smirnov.

  • Verifica la normalità delle distribuzioni utilizzando il test di Jarque-Bera

5. Valutazione della strategia

Crea una valutazione completa della strategia che tiene conto di:

  • redditività (30%)

  • Coerenza dei risultati (30%)

  • Performance corretta per il rischio (25%)

  • Qualità statistica (15%)

Dove utilizzare questo codice:

1. ottimizzazione della strategia

  • Inserite il codice nella cartella MQL5/Scripts/.

  • Nel tester delle strategie, selezionare "Criterio di ottimizzazione personalizzato".

  • Utilizzare questo script per valutare i risultati dell'ottimizzazione

2. Convalida della strategia

  • Utilizzare per convalidare la stabilità della strategia

  • Analisi delle discrepanze tra i periodi IS e OOS

  • Identificazione di strategie sovra-ottimizzate

3. Confronto delle strategie

  • Confronto oggettivo di diverse strategie

  • Classificare le strategie in base a un criterio globale

Vantaggi dell'approccio:

  • Riduzione al minimo della sovraottimizzazione attraverso la suddivisione dei dati

  • La valutazione completa tiene conto di diversi aspetti delle prestazioni

  • Verifica statistica della robustezza dei risultati

  • Selezione automatica delle strategie non redditizie

Note importanti:

  • Richiede un numero significativo di operazioni (almeno 50).

  • Necessità di un periodo storico sufficiente per dividere in IS/OOS

  • Il codice restituisce -DBL_MAX per le strategie che non superano i requisiti minimi.

Questo approccio è particolarmente utile per i trader e gli sviluppatori che desiderano testare e ottimizzare seriamente le strategie di trading, riducendo al minimo il rischio di adattamento ai dati storici.


