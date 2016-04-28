Neues CCalendarInputBox Element der IncGUI Bibliothek wurde für Datums- und/oder Uhrzeit-Eingabe.

CCalendarInputBox-Element kann in verschiedenen Modi verwendet werden: Eingabe des Datums oder der Uhrzeit oder die Eingabe von Datum und Zeit.



Die Zeit kann in Minuten oder Sekunden (optional) eingegeben werden. Datum und Uhrzeit können auch durch das Verschieben der vertikalen Linie verändert werden. Im Grundzustand ist das Element ein Text-Feld mit einer Taste. Durch Anklicken der Taste öffnet sich eine Registerkarte.



Die Abbildung zeigt die Registerkarte mit nummerierten Kontrollelementen.



Das CCalendarInput Kontrollelement



Taste ändert das Jahr; Auswahlliste der Monate; Wechselt zm Vormonat; Wechselt zum nächsten Monat; Name der Wochentage; Die Tage des Vormonats (sie haben eine dunkleren Hintergrund als die Tagen des laufenden Monats); Aktueller Tag des Monats. Aktueller Monat bedeutet: ausgewählter Monat (2) des gewählten Jahres (1); Gewählter Tag; Aktueller Tag, heute; Tage des nächsten Monats; Taste setzt aktuelles Datum; Taste setzt aktuelle Zeit; Aktuelles Datum (heute); Zeit Anzeige; Aktuelle Zeit (jetzt); Aktivieren der vertikalen Linie zur Anzeige von Datum/Zeit; Beenden-Taste ohne Datum/Zeit zu ändern; Beenden-Taste, Datum/Zeit werden gespeichert.

Dieses Steuerelement wird in Init() gestartet, die folgenden Parameter werden angezeigt, wenn die Methode aufgerufen wird:

string name="CCalendar" - Name des Steuerelementes;

bool aDate=true - wenn das Eingabe-Datum verwendet wird;

bool aTime=true - wenn die Eingabe-Zeit verwendet wird;

bool aSeconds=true - sekundengenaue Zeit;

bool aLine=true - aktiviert die vertikale Linie (zusätzlich zur Eingabe von Datum und/oder Zeit);

int aTimeMode=0 - angezeigt Zeit: 0 - Broker-Server-Zeit, 2 - lokale PC-Zeit (Zeit und Datum angezeigt, an den Positionen 13 und 15 in der Abbildung oben);

string aCaption - Beschriftung neben dem Steuerelement.

Die aktuelle Zeit wird bestimmt durch ValueDateTime() (in datetime Format) und ValueString() (im string Format). Die Zeit wird durch die Funktion SetValueDateTime() gesetzt.

In verschiedenen Modi (Datum/Uhrzeit-Eingabe) hat das Steuerelement verschiedene Breiten, die mit der Länge des angezeigten Wertes korrespondiert, aber die Breite kann mit der Funktion SetWidth() geändert werden. Das Steuerelement besteht aus zwei voneinander abhängigen Klassen CCalendar und CCalendarInputBox. Beide Klassen sind Teil der IncGUI_v4.mqh-Datei (im Anhang).



Sowohl die IncGUIv4mqh.chm-Datei (IncGUI_v4.mqh-Bibliothek-Dokumentation), die mittels doxygen erstellt wurde, und der eIncGUI_v4_Test_CCalendarInputBox.mq5 Expert Advisor, der die beispielhafte Verwendung beinhaltet, sind hier beigefügt.