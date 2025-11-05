



Dies ist ein Indikator, der Mausklicks und Tastatureingaben versteht, und der Zweck ist, Warnungen bei Preisen zu erzeugen, die der Markt noch nicht erreicht hat. Es kann sehr hilfreich sein, gewarnt zu werden, wenn der Preis einen bestimmten Wert überschreitet. Er kann verwendet werden, um Theorien in einem Handelssystem zu validieren oder um zu alarmieren, wenn wichtige Marktpreise erreicht werden.





1. Nachdem Sie den Indikator in das Diagramm geladen haben, konfigurieren Sie entweder einen Baisse- oder einen Hausse-Alarm, je nachdem, welche Art von Alarm Sie benötigen, und Sie können die Zeitzone für den Alarm ändern. Die Software verwendet standardmäßig GMT+3. Sie haben die Möglichkeit, diese auf GMT, GMT+1 oder GMT+2 zu ändern.





2. Sie haben die Möglichkeit, entweder einen einfachen Alarm mit dem Alarmfenster, einen Push-Benachrichtigungsalarm, der auf der MT5-Mobil-App angezeigt wird, oder einen E-Mail-Alarm zu erstellen.





3. Um den Alarm zu erstellen, klicken Sie einfach mit der linken Maustaste auf den Chart. Dort, wo Sie klicken, wird der Alarm erstellt. Der Alarm wird nach seiner Erstellung gesperrt.





4. Wenn Sie die Position des Alarms ändern möchten, drücken Sie die Pfeiltaste nach oben auf der Tastatur, und der Alarm ist nicht mehr gesperrt. Sie können nun auf eine andere Stelle im Diagramm klicken, um die Position des Alarms zu ändern.





5. Um den Alarm zurückzusetzen, können Sie das Indikatorfenster öffnen und einstellen, ob Sie einen Baisse- oder Hausse-Alarm benötigen. Drücken Sie ebenfalls die Pfeiltaste nach oben auf der Tastatur, um den Alarm zu entsperren, und klicken Sie auf den Chart, um ihn wieder zu fixieren.





Die Warnungen basieren auf dem Überschreiten eines zukünftig erwarteten Preises

Der Zweck dieser Art von Alarmen besteht darin, Ihre Annahmen über die Entwicklung des Marktes zu bestätigen.

Diese Art von "Price Crossing Value"-Warnungen können bereits auf der TradingView-Plattform erstellt werden, aber nicht auf MetaTrader













EDIT:

In einer aktualisierten Version (Version 1.01) müssen Sie nicht mehr konfigurieren, ob es sich um einen bärischen oder bullischen Alarm handelt. Stattdessen wird eine Logik angewendet, die sich nur auf den Crossover an der Preisschwelle konzentriert.





Wenn es Ihnen gefällt, sollten Sie etwas spenden!

https://www.paypal.com/paypalme/fxcalculator