Trap News MT5 - Skript für den MetaTrader 5

reza rahmad
17
(8)
dieses Skript für MT5, wie man das Skript benutzt:

Doppelklicken Sie auf dieses Skript und es wird eine Bestellung gemacht,

Verwenden Sie dieses Skript 2 Minuten vor wichtigen Nachrichten, die sich schneller bewegen FOMC, NFP, RATE BANK, CPI

Es platziert Buy Stop und Sell Stop Aufträge.

Klicken Sie einfach auf das Skript oder setzen Sie es mit der rechten Maustaste ein und setzen Sie es mit Strg + 1 und Sie sind bereit, die Nachrichten mit großer Wirkung zu verfolgen.

Es hat Stop Loss, wenn der Markt seine Richtung ändert und hat Target.

Empfehlung:

Verwenden Sie es nur für ROTE Nachrichten.

Wenn in 3 Minuten nach der Nachricht nicht berühren die Buystop und Sell Stop dann der Markt nicht bewegen schneller löschen Sie die Position Buystop und Sell Stop und warten auf eine andere Nachricht.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/49864

Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop

Es werden alle Objekte im Diagramm gelöscht, wenn die kompilierte ausführbare Datei auf das Diagramm gezogen wird.

Benutzerdefinierter Exponential Moving Average (EMA) Indikator für MT5 Benutzerdefinierter Exponential Moving Average (EMA) Indikator für MT5

Dieser Indikator berechnet und zeigt den Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) auf dem MetaTrader 5-Chart an. Vollständig anpassbarer Zeitraum. Ermöglicht die Auswahl des angewandten Preises (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted). Verwendet die Standard-EMA-Formel, die von einem SMA der ersten Balken initialisiert wird. Kann als eigenständiges technisches Analysetool verwendet oder in automatisierte Handelssysteme für Trendfolge- und Moving Average Crossover-Strategien integriert werden.

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.