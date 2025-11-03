dieses Skript für MT5, wie man das Skript benutzt: Doppelklicken Sie auf dieses Skript und es wird eine Bestellung gemacht,

Verwenden Sie dieses Skript 2 Minuten vor wichtigen Nachrichten, die sich schneller bewegen FOMC, NFP, RATE BANK, CPI





Es platziert Buy Stop und Sell Stop Aufträge.





Klicken Sie einfach auf das Skript oder setzen Sie es mit der rechten Maustaste ein und setzen Sie es mit Strg + 1 und Sie sind bereit, die Nachrichten mit großer Wirkung zu verfolgen.





Es hat Stop Loss, wenn der Markt seine Richtung ändert und hat Target.





Empfehlung:





Verwenden Sie es nur für ROTE Nachrichten.





Wenn in 3 Minuten nach der Nachricht nicht berühren die Buystop und Sell Stop dann der Markt nicht bewegen schneller löschen Sie die Position Buystop und Sell Stop und warten auf eine andere Nachricht.