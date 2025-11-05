Hallo zusammen,

Dies ist ein Update der"Simple Yet Effective Breakout Strategy". In diesem Code habe ich einige Hilfsfunktionen für Prop Firm Challenges hinzugefügt.

Im Allgemeinen müssen Sie drei Hauptkriterien erfüllen, um eine Prop-Firm-Challenge zu bestehen:

Zielgewinn

Nicht gegen den maximalen Tagesverlust verstoßen

Nicht gegen den maximalen Verlust verstoßen

In diesem Code habe ich zwei Funktionen eingebaut, die auf "Zielgewinn" und "Beinahe Verletzung des maximalen Tagesverlustes" prüfen, um automatisch alle Positionen zu beenden und alle ausstehenden Aufträge zu löschen. Der "maximale Verlust" hängt wirklich von Ihrer Strategie und Ihrem Risikomanagement ab und wird daher in diesem MQL5-Skript nicht erwähnt.

void ClearAll( string message) { Comment (message); for ( int i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (i); if ( OrderSelect (orderTicket)) { trade.OrderDelete(orderTicket); } } for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong posTicket = PositionGetTicket (i); trade.PositionClose(posTicket); } } bool isPassed() { return AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ) > PASS_CRITERIA; } bool isDailyLimit() { MqlDateTime date_time; TimeToStruct ( TimeCurrent (), date_time); int current_day = date_time.day, current_month = date_time.mon, current_year = date_time.year; double current_balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int orders = HistoryDealsTotal (); double PL = 0.0 ; for ( int i = orders - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); if (ticket== 0 ) { Print ( "HistoryDealGetTicket failed, no trade history" ); break ; } double profit = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); if (profit != 0 ) { MqlDateTime deal_time; TimeToStruct ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ), deal_time); if (deal_time.day == current_day && deal_time.mon == current_month && deal_time.year == current_year) { PL += profit; } else break ; } } double starting_balance = current_balance - PL; double current_equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); return current_equity < starting_balance - DAILY_LOSS_LIMIT; }

Die Parameter, die wir angeben müssen, sind:

input string dd = "-------------PROP FIRM CHALLENGE-----------------" ; input bool isChallenge = false ; input double PASS_CRITERIA = 110100 .; input double DAILY_LOSS_LIMIT = 4500 .;

Ich hoffe, Sie finden Werte in diesem Skript.

