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Click on the market chart to create a price alert - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是一个可以理解鼠标点击和键盘按压的指标，目的是在市场尚未达到的价格时发出警报。当价格越过特定值时发出警报会非常有帮助。它可用于验证交易系统中的理论，或在关键市场价格出现时发出警报。
1.在图表上加载指标后，您可以根据需要配置看跌或看涨警报，还可以更改警报的时区。软件默认使用 GMT+3。您可以选择将其更改为 GMT、GMT+1 或 GMT+2。
2.您可以选择通过警报窗口发出基本警报、在 MT5 移动应用程序上发出推送通知警报或电子邮件警报。
3.要创建警报， 只需左键单击图表。您点击的位置就是创建警报的位置。警报创建后将锁定。
4.4. 如果要更改警报的位置，按键盘上的向上箭头键 ，警报将不再锁定。现在您可以点击图表上的其他位置来更改警报的位置。
5.要重置警报，您可以打开指标窗口，配置您需要的是看跌还是看涨警报，同样按键盘上的向上箭头键解除锁定，然后点击图表再次锁定警报位置。
- 警报基于价格跨越未来预期价格
- 此类警报的目的是验证您对市场走向的假设。
- 这类 "价格交叉值 "警报可以在 TradingView 平台上创建，但不能在 MetaTrader 上创建。
编辑：
更新版本（1.01 版）不需要您配置是看跌还是看涨警报，而是应用逻辑只关注价格阈值的交叉。
如果您喜欢，请考虑捐赠！
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49712
Breakout Strategy with Prop Firm Helper Functions
这是 "简单而有效的突破策略 "的更新。在这段代码中，我为道具公司的挑战添加了一些辅助函数。外汇概率论智能交易系统
概率论顾问
Count consecutive no. of bull or bear bars
计算牛市或熊市连续条数的示例代码。Get Nth Closed Trade from the end in MT5
该 EA 将扫描所有已关闭的交易，然后打印从末尾开始的第 n 笔交易