



这是一个可以理解鼠标点击和键盘按压的指标，目的是在市场尚未达到的价格时发出警报。当价格越过特定值时发出警报会非常有帮助。它可用于验证交易系统中的理论，或在关键市场价格出现时发出警报。





1.在图表上加载指标后，您可以根据需要配置看跌或看涨警报，还可以更改警报的时区。软件默认使用 GMT+3。您可以选择将其更改为 GMT、GMT+1 或 GMT+2。





2.您可以选择通过警报窗口发出基本警报、在 MT5 移动应用程序上发出推送通知警报或电子邮件警报。





3.要创建警报， 只需左键单击图表。您点击的位置就是创建警报的位置。警报创建后将锁定。





4.4. 如果要更改警报的位置，按键盘上的向上箭头键 ，警报将不再锁定。现在您可以点击图表上的其他位置来更改警报的位置。





5.要重置警报，您可以打开指标窗口，配置您需要的是看跌还是看涨警报，同样按键盘上的向上箭头键解除锁定，然后点击图表再次锁定警报位置。





警报基于价格跨越未来预期价格

此类警报的目的是验证您对市场走向的假设。

这类 "价格交叉值 "警报可以在 TradingView 平台上创建，但不能在 MetaTrader 上创建。













编辑：

更新版本（1.01 版）不需要您配置是看跌还是看涨警报，而是应用逻辑只关注价格阈值的交叉。





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