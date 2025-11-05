コードベースセクション
これは、マウスクリックとキーボード押下を理解するインジケーターで、市場がまだ到達していない価格でアラートを作成することを目的としています。価格が特定の値を超えたときにアラートを出すと非常に便利です。トレーディングシステムの理論を検証したり、重要な市場価格に合致 したときにアラートを出すために使用することができます。


1.チャート上にインジケータをロードした後、どのようなアラートが必要かに応じ て、弱気または強気のアラートを設定します。デフォルトでは、GMT+3が使用されています。GMT、GMT+1、GMT+2に変更するオプションがあります。


2.アラートウィンドウによる基本的なアラート、MT5モバイルアプリでアラートするプッシュ通知アラート、または電子メールアラートのいずれかを作成するオプションがあります。


3.アラートを作成するには、 チャート上で左クリックするだけ です。クリックした場所にアラートが作成されます。アラートが作成されるとロックされます。


4.アラートの位置を変更したい場合は、キーボードの上矢印キーを押して ください。アラートの位置を変更するには、チャート上の他の場所をクリックします。


5.アラートをリセットするには、インジケーターウィンドウを開き、弱気アラートと強気アラートのいずれが必要かを設定し、同様にキーボードの上矢印キーを押してアラートのロックを解除し、チャート上でクリックしてアラートの位置を再び固定します。


  • アラートは、価格が将来の予想価格を超えたことに基づいています。
  • この種のアラートの目的は、市場がどこに向かっているのかについてのあなたの推測を検証することです。
  • この種の「価格交差値」アラートは、TradingViewプラットフォームではすでに作成できますが、MetaTraderでは作成できません。




更新されたバージョン（バージョン1.01）では、弱気または強気のアラートかどうかを設定する必要はありません。


