



Si tratta di un indicatore che comprende il clic del mouse e la pressione della tastiera e il cui scopo è quello di creare avvisi al prezzo che il mercato non ha ancora raggiunto. Può essere molto utile essere avvisati quando il prezzo attraversa un particolare valore. Può essere utilizzato per convalidare le teorie di un sistema di trading o per avvisare quando vengono raggiunti i prezzi chiave del mercato.





1. Dopo aver caricato l'indicatore sul grafico, si configura un allarme ribassista o rialzista, a seconda del tipo di allarme desiderato, e si può modificare il fuso orario dell'allarme. Per impostazione predefinita, il software utilizza GMT+3. È possibile cambiare il fuso orario in GMT, GMT+1 o GMT+2.





2. Avete la possibilità di creare un avviso di base con la finestra di avviso, un avviso di notifica push che avvisa sull'applicazione mobile MT5 o un avviso via e-mail.





3. Per creare l'avviso è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse sul grafico. È proprio facendo clic su di esso che verrà creato l'avviso. L'avviso si bloccherà dopo la sua creazione.





4. Se si desidera modificare la posizione dell'avviso, premere il tasto freccia su sulla tastiera e l'avviso non sarà più bloccato. Ora è possibile fare clic su un altro punto del grafico per modificare la posizione dell'avviso.





5. Per ripristinare l'allerta, è possibile aprire la finestra dell'indicatore e configurare se si desidera un'allerta ribassista o rialzista, premere il tasto freccia su della tastiera per sbloccarla e fare clic sul grafico per bloccare nuovamente l'allerta.





Gli allarmi si basano sul superamento di un prezzo previsto per il futuro.

Lo scopo di questo tipo di allarmi è quello di convalidare le vostre ipotesi sulla direzione del mercato.

Questo tipo di allarmi "price crossing value" può già essere creato sulla piattaforma TradingView, ma non su MetaTrader.













EDIT:

Una versione aggiornata (versione 1.01) non richiede di configurare se si tratta di un allarme ribassista o rialzista, ma applica una logica per concentrarsi solo sul crossover alla soglia di prezzo.





