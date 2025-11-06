und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Get Nth Closed Trade from the end in MT5 - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 5
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser spezielle Expert Advisor enthält einen sehr nützlichen Code, der oft von den Entwicklern benötigt wird. Die meiste Zeit brauchen wir den letzten geschlossenen Handel. Aber in diesem EA können Sie einen Handel mit einem beliebigen Index suchen.
Mit aktivem Handel meine ich Market Orders, nicht Pending Orders.
Wenn Sie 0 eingeben, wird der letzte aktive Handel abgefragt.
Wenn Sie die Zahl 1 eingeben, wird der Handel davor gesucht und so weiter.
Wir können die Trades nach Symbol und magischer Zahl filtern.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/49615
Beispielcode zum Zählen der aufeinanderfolgenden Bullen- und Bärenbalken.Click on the market chart to create a price alert
Dies ist eine Premiere für MetaTrader 5. Jetzt können Sie auf den Chart klicken, um Kurswarnungen zu erstellen.
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.