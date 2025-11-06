Dieser spezielle Expert Advisor enthält einen sehr nützlichen Code, der oft von den Entwicklern benötigt wird. Die meiste Zeit brauchen wir den letzten geschlossenen Handel. Aber in diesem EA können Sie einen Handel mit einem beliebigen Index suchen.

Mit aktivem Handel meine ich Market Orders, nicht Pending Orders.

Wenn Sie 0 eingeben, wird der letzte aktive Handel abgefragt.

Wenn Sie die Zahl 1 eingeben, wird der Handel davor gesucht und so weiter.

Wir können die Trades nach Symbol und magischer Zahl filtern.