CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

Count consecutive no. of bull or bear bars - Skript für den MetaTrader 5

Sardion Maranatha | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
5
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Beispielcode zum Zählen der aufeinanderfolgenden Bullen- und Bärenbalken. Sie können den Code gerne für Ihre Zwecke verwenden oder weiterentwickeln



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/49675

Click on the market chart to create a price alert Click on the market chart to create a price alert

Dies ist eine Premiere für MetaTrader 5. Jetzt können Sie auf den Chart klicken, um Kurswarnungen zu erstellen.

Breakout Strategy with Prop Firm Helper Functions Breakout Strategy with Prop Firm Helper Functions

Dies ist ein Update der "Simple Yet Effective Breakout Strategy". In diesem Code habe ich einige Hilfsfunktionen für Prop-Firm-Herausforderungen hinzugefügt.

Get Nth Closed Trade from the end in MT5 Get Nth Closed Trade from the end in MT5

Dieser EA scannt alle geschlossenen Trades und druckt dann den n-ten Trade vom Ende aus

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.