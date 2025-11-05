



Это индикатор, который понимает щелчок мыши и нажатие клавиши клавиатуры, и его цель - создавать оповещения по цене, которой рынок еще не достиг. Это может быть очень полезно, когда цена пересекает определенное значение. Его можно использовать для подтверждения теорий в торговой системе или для оповещения о достижении ключевых рыночных цен.





1. После загрузки индикатора на график вы настроите медвежий или бычий алерт в зависимости от того, какой тип алерта вам нужен, а также можете изменить часовой пояс для алерта. По умолчанию программа использует GMT+3. У вас есть возможность изменить его на GMT, GMT+1 или GMT+2.





2. У вас есть возможность сделать либо базовое оповещение с окном оповещения, либо оповещение с push-уведомлением, которое оповещает мобильное приложение MT5, либо оповещение по электронной почте.





3. Чтобы создать алерт, просто щелкните левой кнопкой мыши на графике. Именно при нажатии будет создано оповещение. После создания алерт будет зафиксирован.





4. Если вы хотите изменить положение алерта, нажмите на клавиатуре клавишу со стрелкой вверх , и алерт больше не будет заблокирован. Теперь вы можете щелкнуть в другом месте на графике, чтобы изменить положение предупреждения.





5. Чтобы сбросить оповещение, вы можете открыть окно индикатора и настроить, какое оповещение вам нужно - медвежье или бычье, аналогичным образом нажать клавишу со стрелкой вверх на клавиатуре, чтобы разблокировать его, и щелкнуть на графике, чтобы снова зафиксировать оповещение.





Оповещения основаны на пересечении ценой будущей ожидаемой цены

Цель такого рода оповещений - подтвердить ваше предположение о том, куда движется рынок.

Такой тип оповещений "цена пересекает значение" уже можно создать на платформе TradingView, но не на MetaTrader













EDIT:

Обновленная версия (версия 1.01) не требует настройки того, будет ли это медвежий или бычий алерт, вместо этого она применяет логику, чтобы сосредоточиться только на пересечении ценового порога.





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