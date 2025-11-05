



마우스 클릭과 키보드 누름을 이해하는 인디케이터로, 아직 시장에 도달하지 않은 가격에 알림을 보내는 것이 목적입니다. 가격이 특정 값을 넘을 때 알림을 받으면 매우 유용할 수 있습니다. 트레이딩 시스템에서 이론을 검증하거나 주요 시장 가격이 충족될 때 알림을 받는 데 사용할 수 있습니다.





1. 차트에 지표를 로드한 후 필요한 알림의 종류에 따라 약세 또는 강세 알림을 구성하고 알림 시간대를 변경할 수 있습니다. 소프트웨어는 기본적으로 GMT+3을 사용합니다. GMT, GMT+1 또는 GMT+2로 변경할 수 있습니다.





2. 알림 창을 통한 기본 알림, MT5 모바일 앱에서 알림을 보내는 푸시 알림, 이메일 알림 중 하나를 선택할 수 있습니다.





3. 알림을 만들려면 차트를 왼쪽 클릭하기만 하면 됩니다. 여기서 알림이 생성될 위치를 클릭합니다. 알림이 생성되면 알림이 잠깁니다.





4. 알림의 위치를 변경하려면 키보드의 위쪽 화살표 키를 누르면 알림이 더 이상 잠기지 않습니다. 이제 차트의 다른 곳을 클릭하여 알림의 위치를 변경할 수 있습니다.





5. 알림을 재설정하려면 인디케이터 창을 열고 약세 또는 강세 알림이 필요한지 설정한 다음 키보드 위쪽 화살표 키를 눌러 잠금을 해제하고 차트를 클릭하여 알림을 다시 제자리에 고정할 수 있습니다.





알림은 미래 예상 가격을 넘은 가격을 기준으로 합니다.

이러한 종류의 알림의 목적은 시장이 어디로 갈지에 대한 가정을 검증하는 것입니다.

이러한 유형의 "가격 교차 값" 알림은 트레이딩뷰 플랫폼에서는 이미 생성할 수 있지만 메타트레이더에서는 생성할 수 없습니다.













편집:

업데이트된 버전(버전 1.01)에서는 약세 또는 강세 알림인지 여부를 설정할 필요가 없으며 대신 가격 임계값의 크로스오버에만 초점을 맞추도록 로직을 적용합니다.





