Einzelheiten: Der QuickTradeKeys 123 EA wurde entwickelt, um effiziente und schnelle Marktreaktionen zu ermöglichen. Mit nur einem Tastendruck können Nutzer direkt aus der Chartansicht heraus handeln. Hier ist eine kurze Zusammenfassung seiner Funktionalität:
Taste '1': Eröffnet eine Kaufposition mit einer vordefinierten Losgröße. Taste '2': Eröffnet eine Verkaufsposition mit einer vordefinierten Lot-Größe. Taste '3': Schließt alle offenen Positionen, die der EA auf der Grundlage der angegebenen magischen Zahl geöffnet hat. Der EA ist einfach zu bedienen und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Tradern genutzt werden, die eine effektive und sofortige Handelskontrolle über die Tastatur suchen.
Anwendungsbereich: Der EA ist für alle Währungspaare und Zeitrahmen geeignet. Für eine optimale Performance und schnelle Ausführung werden ein niedriger Spread und ein reibungsloser Marktzugang empfohlen.
Installation: Ziehen Sie den EA einfach auf den gewünschten Chart, stellen Sie sicher, dass der automatisierte Handel im MetaTrader aktiviert ist und der EA zur Ausführung von Trades berechtigt ist. Konfigurieren Sie die magische Zahl nach Bedarf in den Eingabeeinstellungen.
Wichtig: Dieser EA ist nicht für den Einsatz auf einem Live-Handelskonto gedacht, es sei denn, der Benutzer versteht das zugrunde liegende Konzept und die damit verbundenen Risiken vollständig. Es wird empfohlen, den EA zunächst auf einem Demokonto zu testen, um sich mit seinem Verhalten vertraut zu machen.
