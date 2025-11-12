und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Confluence Detector - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet drei Linienplots auf dem Chart. Er erkennt den aktuellen Zeitraum, und Sie geben zwei weitere Zeiträume ein, die mit dem aktuellen Zeitraum verglichen werden sollen.
Wenn sich der Kurs in den anderen von Ihnen gewählten Zeitrahmen nicht in dieselbe Richtung bewegt, weichen die Linien voneinander ab, was darauf hindeutet, dass zwischen diesen Zeitrahmen keine Übereinstimmung besteht.
Wenn sich die Linien auseinander bewegen, kann dies ein Signal sein, den Handel während dieser Zeit zu vermeiden. Es ist sicherer zu handeln, wenn mehrere Zeitrahmen übereinstimmen.
Das erste Diagramm ist ein Liniendiagramm mit den Schlusskursen des aktuellen Zeitraums.
Das zweite Diagramm zeigt die Abweichung des ersten Eingabezeitrahmens vom aktuellen Zeitraum.
Das dritte Diagramm ist die Abweichung des 2. Eingabezeitrahmens zum aktuellen Zeitraum.
Ich hoffe, dass Ihnen dieser Indikator gefällt.
